El reconocido actor, Michael Caine, ha anunciado a través de una entrevista que se retira de la actuación, luego de participar en más de 150 películas, dando a conocer que ‘Best sellers’ será su última película, pero previamente llegará a la gran pantalla la cinta ‘Medieval’ en 2022.

Michael Caine es uno de los actores más reconocidos y admirados en el mundo cinematográfico, pues ha trabajado en más de 150 películas. Uno de los motivos sería que “Nadie está haciendo películas que quiera hacer”, según las declaraciones del actor en el podcast ‘Kermode and Mayo’.

Además, resaltó que su retiro también es por motivos de salud y la necesidad de ahondar en su nueva faceta de escritor, algo que le toma tiempo y dedicación.

“Es gracioso que ‘Best Sellers’ sea mi última película, porque no he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien... Y también escribí un libro, un par de años, que tuvieron éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!”, reveló Michael Caine en el podcast.

Cabe resaltar que, Michael Caine es, junto a Jack Nicholson, Paul Newman y Laurence Olivier, el único actor que ha sido nominado a los Óscar en cinco décadas. Además, fue nombrado Sir, como su ‘colega’ Sean Connery, por la Reina Isabel II, según indica ABC.

Películas para recordar la carrera de Michael Caine

‘Deathtrap’ (1982)

‘Deathtrap’ es una intensa película de suspenso que cuenta la tragedia de Sidney Bruhl (Michael Caine), un afamado guionista que cansado de una larga lista de fracasos se encuentra el increíble manuscrito de Clifford Anderson (Reeve), uno de sus estudiantes más brillantes.

‘Hannah and Her Sisters’ (1986)

Este filme cuenta las historias interconectadas de tres hermanas de Manhattan: la dulce Hannah (Mia Farrow), quien se encuentra casada con Elliot (Michael Caine), el cual a su vez se siente atraído por su hermana menor Lee (Barbara Hershey). Cuando comienza una aventura entre los dos todo se convertirá en un caos y desatará una ola de verdades, de acuerdo al portal Fuera de Foco.

La trilogía de ‘Batman’

Michael Caine ha interpretado a ‘Alfred’ en ‘Batman Begins’, ‘The Dark Knight’ y ‘The Dark Knight Rises’. Alfred es el fiel compañero de Batman que lo ayudará a realizar con éxito todos sus planes. Cabe resaltar que, con este proyecto, el actor logró ganarse a los fanáticos de la franquicia por su entrañable actuación y la originalidad de su personaje.

‘Interstellar’ (2014)

Christopher Nolan presentó una historia de ciencia ficción en la que un equipo de astronautas explora una nueva galaxia con el objetivo de encontrar un planeta habitable para la humanidad. Caine interpreta al profesor John Brand: un científico de alto rango de la NASA, quien idea el plan que ejecutarán los protagonistas.

‘Austin Powers en Goldmember’ (2002)

El final de la trilogía que parodiaba las películas de James Bond nos cuenta la historia de un Austin Powers (Mike Myers), que tiene que hacer frente a un villano conocido como ‘Goldmember’, y al mismo tiempo salvar a su padre Nigel: quien es interpretado por una maravilloso Michael Caine en estado fársico (burlesco), el cual se roba la pantalla en todo momento.

