El terror no se detiene con la llegada de “The Conjuring: Last Rites” (en Latinoamérica: "El conjuro 4: Últimos ritos" y en España: "Expediente Warren: El último rito“). Y es que los fans del horror cinematográfico podrán disfrutar de más películas del género que están programadas para llegar a los cines en lo que queda del 2025. Aquí te presento las 5 más esperadas.

Vale precisar que “The Conjuring: Last Rites” nos presenta la despedida de los investigadores Ed y Lorraine Warren, quienes investigan los sucesos terroríficos que aquejan a la familia Smurl.

Así, con la ayuda de su hija Judy, los Warren deberán conjurar trabajar juntos una vez más para expulsar a la entidad demoníaca de un espejo maldito que está conectado a su pasado.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película de terror:

LAS PELÍCULAS DE TERROR QUE LLEGAN AL CINE DESPUÉS DE “THE CONJURING: LAST RITES”

1. “The Long Walk”

Título en español: “Camina o muere” o “La larga marcha”

¿De qué trata? En un escenario distópico, cien jóvenes se ven forzados a ser parte de “La larga marcha”, una despiadada prueba en la que caminan sin tregua: detenerse o aminorar el paso significa la muerte. Solo uno logrará llegar hasta el final.

¿Cuándo se estrena? En México, el jueves 11 de septiembre del 2025; en Estados Unidos, el viernes 12 de septiembre; en Perú, el jueves 18 de septiembre; y en España, el viernes 21 de noviembre.

2. “Him”

Título en español: “Him: El elegido” o “El mejor”

¿De qué trata? Cameron Cade, un prometedor jugador de fútbol americano, sufre un grave traumatismo cerebral que amenaza con truncar su carrera. Cuando todo parece perdido, recibe la inesperada ayuda de Isaiah White, leyenda del deporte que acepta entrenarlo en su aislado complejo. Pero el carisma de Isaiah oculta intenciones siniestras que arrastran a Cam a un peligroso abismo psicológico.

¿Cuándo se estrena? En Perú, el jueves 18 de septiembre del 2025; en Estados Unidos, el viernes 19 de septiembre; en México, el jueves 2 de octubre; y en España, el viernes 14 de noviembre.

3. “The Strangers: Chapter 2″

Título en español: “Los extraños: Capítulo 2″ o “Strangers: Capítulo 2″

¿De qué trata? Mientras viajaban a su luna de miel, el auto de una pareja sufre una avería, forzándolos a buscar cobijo en un aislado Airbnb. Al oscurecer, tres figuras enmascaradas irán sembrando el terror hasta que amanezca.

¿Cuándo se estrena? En México y Perú, el jueves 25 de septiembre del 2025; y en España y Estados Unidos, el viernes 26 de septiembre.

4. “Black Phone 2”

Título en español: “Teléfono negro 2”

¿De qué trata? El Raptor, decidido a saldar cuentas con Finn, elige como víctima a su hermana de 15 años, Gwen, quien comienza a recibir llamadas oníricas desde un misterioso teléfono negro acompañadas de visiones de un campamento en Alpine Lake. Ambos, entonces, deciden enfrentar juntos a un asesino que ha adquirido aún más poder desde la muerte.

¿Cuándo se estrena? En México y Perú, el jueves 25 de septiembre del 2025; y en España y Estados Unidos, el viernes 26 de septiembre.

5. “Five Nights at Freddy’s 2”

¿De qué trata? Un año después del horror, Mike y Vanessa le ocultan a Abby el paradero de los animatrónicos. Pero cuando ella intenta reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadena sucesos terroríficos que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s.

El póster de "Five Nights at Freddy’s 2", película dirigida por Emma Tammi (Foto: Universal Pictures)

¿Cuándo se estrena? En Latinoamérica, el jueves 4 de diciembre del 2025; y en España y Estados Unidos, el viernes 5 de diciembre.