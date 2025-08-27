La noticia que todos los fans de la música y el deporte esperaban finalmente llegó: Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso. El romance más comentado del último año ahora da un paso histórico, y con él surge una nueva curiosidad inevitable: ¿quiénes son los padres del ala cerrada de los Kansas City Chiefs? Conozcamos a Ed y Donna Kelce, una pareja que no solo ha criado a dos leyendas de la NFL, sino que también se ha ganado el corazón de los swifties.

¿QUIÉNES SON LOS SUEGROS DE TAYLOR SWIFT?

Ed y Donna no son ajenos a la atención mediática. Sus dos hijos, Jason y Travis Kelce, han marcado la historia del fútbol americano al convertirse en el primer par de hermanos en enfrentarse en un Super Bowl. Aquella final de 2023 convirtió a sus padres en protagonistas de memes, portadas y transmisiones en vivo. ¿Cómo no hacerlo, si debían apoyar a ambos equipos al mismo tiempo? Donna incluso lució una camiseta dividida entre los Eagles y los Chiefs.

Donna Kelce y Taylor Swift en un partido de los Kansas City Chiefs (Foto: AFP)

Lo curioso es que, detrás de toda esa fama deportiva, los Kelce han mostrado siempre un lado humano y entrañable. Donna, quien creció en Cleveland y trabajó más de 30 años en el sector bancario, tiene fama de ser una madre incondicional. Ed, por su parte, con un pasado marcado por el servicio en la Guardia Costera y décadas en la industria del acero, enseñó a sus hijos el valor del trabajo duro. Juntos, aunque divorciados desde hace años, mantuvieron una crianza sólida y en equipo que forjó a dos atletas de élite.

El amor entre Ed y Donna también tiene un toque de película romántica. En una entrevista en New Heights, señalaron que se conocieron por casualidad en un bar de Cleveland, justo cuando Donna iba camino a otra cita. Terminó cancelándola porque la conversación con Ed fue suficiente para cambiarlo todo.

Años después, estuvieron casados casi un cuarto de siglo y, aunque la relación terminó, ambos continúan apoyándose mutuamente y celebrando juntos cada logro de sus hijos. Su historia, en cierto modo, prepara el escenario perfecto para recibir a una figura como Taylor Swift en la familia.

Taylor Swift abraza a Ed Kielce después del partido de fútbol americano del Campeonato de la AFC (Foto: AFP)

LOS PADRES DE TRAVIS SON FANS DE TAYLOR SWIFT

Y hablando de Taylor Swift, Ed y Donna no solo la aceptaron: se han declarado fans de su talento y de su sencillez. Donna, aunque se considera más de la música de Earth, Wind & Fire o Chaka Khan, no dudó en asistir a la proyección del Eras Tour y quedó encantada. Ed, por su lado, sorprendió al contar que lo primero que notó en Taylor fue cómo recogía botellas y platos vacíos en un palco de estadio. “Eso dijo mucho de ella”, confesó, subrayando lo terrenal y auténtica que le pareció la superestrella.

El círculo se cerró con imágenes virales: Donna abrazando a Taylor en un partido de los Chiefs, y Ed compartiendo conversaciones espontáneas con ella. Lejos de verse como la típica familia que se intimida ante la fama, los Kelce han demostrado ser cálidos, cercanos y hasta cómplices del fenómeno mediático que envuelve a su hijo y a la cantante. Hoy, con el compromiso sobre la mesa, muchos fans sienten que Taylor ha encontrado en ellos unos suegros ideales.

Lo cierto es que, además de ser “papás orgullosos”, Ed y Donna son símbolos de unidad familiar. Apoyaron a Jason en sus años con los Eagles, a Travis en su dinastía con los Chiefs, viajaron miles de millas para no perderse partidos y hasta soportaron la tensión de ver a sus hijos enfrentados en el Super Bowl. Si alguien sabe lo que significa estar en el ojo público con gracia y humor, son ellos. Y esa experiencia seguramente será un soporte invaluable para Taylor.

