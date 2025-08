La última vez que elaboré una nota sobre Jennifer Garner fue el mes pasado, cuando ella demostró su aprecio por Ben Affleck en el Día del Padre. Desde ese entonces, han transcurrido varios días, pero hoy te vuelvo a informar algo acerca de ella. Y es que recientemente hizo una reflexión sobre su ciudad natal. ¿Quieres saber qué dijo? Esta nota es para ti.

Primero que nada hay que aclarar que si bien hoy en día reside en Los Ángeles (desde que comenzó su carrera como actriz a finales de los 90), creció llevando una vida mucho más discreta en Charleston, Virginia Occidental. Esa época de su vida no dudó en recordar en diálogo con People.

La importancia de ser parte de tu comunidad

“No creo que Charleston sea una ciudad especialmente buena, pero tampoco es un pueblo pequeño”, comenzó diciendo. “Pero es el campo, es pequeño, y eres parte de tu comunidad, y dependes de ella de una manera que es más difícil en Los Ángeles”, agregó.

Jennifer Garner es una actriz y productora estadounidense de cine y televisión. (Foto: Tommaso Boddi / FilmMagic / Getty Images) / Tommaso Boddi

Más adelante, recalcó que la pasó realmente bien en su ciudad natal. “Creo que en un pueblo pequeño hay espacio para que la gente sea un personaje real, y eso sin duda era cierto en Virginia Occidental. Y todavía lo es. El sheriff local también actuaba en el teatro comunitario, donde también actuaba el importante cirujano cardíaco. Tuve una vida muy vibrante, a mi manera, en esa ciudad”, sostuvo.

“Busco esa comunidad o intento crearla”

El sentido de comunidad de Charleston ha permanecido en ella. “Eso es algo que aún llevo conmigo de pequeña. Busco esa comunidad o intento crearla. Cuando mis hijos eran pequeños y venían conmigo al lugar, siempre sacábamos una tarjeta de la biblioteca y conocíamos a nuestros vecinos o al tendero del barrio”, precisó.

Jennifer Garner nació el 17 de abril de 1972 en Houston, Texas, Estados Unidos. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images) / Michael Buckner

El papel de madre que tiene en una próxima serie

Cabe mencionar que Jennifer Garner está trabajando actualmente en ‘Five-Star Weekend’, una próxima serie basada en el libro de Elin Hilderbrand sobre una bloguera gastronómica que vive en Nantucket. Si bien está interpretando a una madre, no tiene ningún problema con ello.

“No me molesta en absoluto. ¿Me están encasillando? Si es así, me lo estoy haciendo a mí misma, porque he creado muchos proyectos donde soy la madre”, aseveró la actriz que disfruta hacer series para toda la familia. “Se siente bien. A veces necesitas un poco de luz. Definitivamente he descubierto que me motiva hacer algo divertido para que nuestra familia lo vea junta y para que lo vean los niños”, subrayó.

