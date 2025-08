Valeria Cuevas está dejando todo en la cocina de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, donde viene conquistando el paladar del jurado y así no convertirse en la siguiente eliminada de la competencia. Si bien, su carisma contagia a varios de los participantes, su acercamiento con Christopher Vélez llamó poderosamente la atención, pues existía la sospecha de que entre ambos estaba surgiendo algo más que una simple amistad; sin embargo, no lo sabremos – al menos en el show –, toda vez que el exintegrante de CNCO fue eliminado. Entonces, ¿qué se sabe de la vida amorosa de la también conocida “Princesa del mariachi”? ¿Es cierto que se va a casar? A continuación, lo que se sabe.

¿VALERIA CUEVAS TIENE NOVIO?

Aunque se sabía que la cantante tenía pareja hace algún tiempo, actualmente ella se encuentra soltera. Por lo tanto, si existió algún tipo de coqueteo en el programa de Telemundo con su compañero Christopher Vélez no tendría nada de malo porque su relación anterior había terminado.

Ella también es conocida como “Princesa del mariachi”. Aquí tomándose una fotografía frente al espejo (Foto: Valeria Cuevas / Instagram)

SE IBA A CASAR, ¿QUÉ PASÓ?

Fue su madre Aída Cuevas, reconocida como “La Máxima Exponente de la Música Mexicana”, quien confirmó a los medios de comunicación que el compromiso de su hija había llegado a su fin.

“Valeria canceló su boda. No sé por qué, así que pregúntele a ella cuando la vean. Lo único que puedo decir es que mi hija me dijo que no se quería casar, y la verdad no sé si es que fue porque se peleó, encontró el amor, no sé (…). Nada más es aceptarla, ayudarla y apoyarla”, dijo al ser consultada por la prensa.

Respecto a los preparativos, tiempo y dinero invertido para la boda, la artista señaló que lo material queda en segundo plano, luego de que la joven optó por no dar el siguiente paso con su novio. “Yo pienso que es mejor decidirse antes, sino va a llorar después. Se los digo por experiencia”, indicó.

Finalmente, negó que el compromiso de su hija y su novio haya terminado porque supuestamente él no tenía solvencia económica. Pese a la ruptura, Aída Cuevas tiene mucho aprecio hacia el exnovio de Valeria, a quien considera un “amor de persona”.

¿QUIÉNES HAN SIDO LAS PAREJAS DE VALERIA CUEVAS?

Debido a que Valeria Cuevas ha preferido mantener alejada su vida amorosa de los medios, se desconoce quiénes fueron exactamente sus parejas.

Pero de lo que estamos seguros es que la joven ha conquistado a muchas personas, pues su belleza, gran voz y personalidad captura la atención de todos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí