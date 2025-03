Vittoria Ceretti confesó que detesta ser etiquetada solo como “la novia de Leonardo DiCaprio”. En una entrevista, la modelo italiana expresó su frustración sobre cómo las relaciones con figuras públicas pueden eclipsar la identidad de una persona.

“En cuanto estás con alguien que tiene más seguidores que tú, te conviertes en ‘la novia de’ o ‘el novio de’”, afirmó en conversación con Vogue Francia. “Y eso puede ser muy molesto. De repente, la gente habla de ti como la pareja de alguien más, sin verte por quién eres”.

A sus 26 años, Ceretti habló con franqueza sobre su relación con DiCaprio, de 50, a quien la revista describió como “una de las personas más deseadas del mundo”. Para ella, lo más importante es la confianza en la pareja.

Ceretti es una modelo italiana de 26 años. (Foto: KIRAN RIDLEY / AFP)

“Si saben que se quieren, entonces no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”, aseguró.

Sobre cómo se conocieron, la modelo reveló que fue en Milán, Italia, aunque prefirió no dar más detalles. También elogió la icónica película Titanic de 1997, protagonizada por el actor. “¿Quién no la ha visto? ¿O no le gustó? Es una película icónica”, comentó.

Su romance comenzó en mayo de 2023, cuando fueron vistos juntos en el Festival de Cannes, Francia. En agosto del mismo año, fueron fotografiados en un club de Ibiza, España, en actitud cariñosa. A finales de ese mes, la pareja disfrutó de un helado en Santa Bárbara, California, lo que generó más especulaciones sobre su relación. En ese momento, una fuente confidencial confirmó a Page Six que aún estaban conociéndose “a un nivel más profundo”.

DiCaprio, de 50, fue descrito por Ceretti como "una de las personas más deseadas del mundo". (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo citas en Nueva York y celebraciones festivas; sin embargo, aunque su relación sigue en marcha, una fuente cercana a DiCaprio aseguró que el actor “no se ve a sí mismo casándose nunca” con Ceretti.

“Leo está contento con cómo están las cosas entre ellos y no siente la necesidad de casarse para hacerlo oficial a sus ojos”, concluyó la fuente.

Sobre cómo se conocieron, la modelo reveló que fue en Milán, Italia, aunque prefirió no dar más detalles. (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Lo que debes saber sobre Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti es una supermodelo italiana nacida en Brescia el 7 de junio de 1998. Su carrera en el mundo de la moda despegó tras ser finalista en el concurso Elite Model Look de Italia en 2012, cuando tenía tan solo 14 años.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las modelos más destacadas de la industria, desfilando para las principales casas de moda del mundo, incluyendo Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Prada y muchas más. También ha aparecido en numerosas portadas de revistas de moda, como Vogue, y participó en campañas publicitarias de alto perfil.