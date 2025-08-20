La competencia en “Top Chef VIP 4″ tuvo una de sus salidas más conmovedoras con la inesperada despedida de Yany Prado. La actriz cubano-mexicana, recordada por su carisma y talento en series como “Sky Rojo”, se enfrentó a una crisis familiar tras el ataque que sufrió su padre en Texas, noticia que remeció tanto al público como al elenco del reality.

Prado, de esta manera, se convierte en la novena eliminada y ahora quedan 11 famosos por decidir quién es el rey de la cocina y quién se lleva el premio de US$200,000. A continuación, conoce la poderosa razón por la que ya no estará la actriz en la competencia.

¿POR QUÉ YANY PRADO DEJÓ TOP CHEF VIP 4?

Yany Prado se vio obligada a dejar la cocina de “Top Chef VIP 4″ luego de recibir un permiso especial de la producción para atender una emergencia familiar.

La conductora Carmen Villalobos anunció oficialmente que la actriz no regresaría, describiendo la situación como “muy complicada y que requiere de toda su atención”. Juan Soler, uno de sus compañeros, expresó el sentir colectivo: “Duele por lo que está pasando y le deseamos lo mejor”.

Para brindar transparencia a su salida, Yany grabó un video donde agradeció al equipo ya sus compañeros: “Hola, como sabrán no he podido estar en el programa, porque estoy resolviendo unos asuntos personales que requieren toda mi atención y presencia. Este video también es para agradecerles... Ha sido una experiencia inolvidable y espero verlos muy pronto”.

La actriz, además, ha publicado en sus historias los mensajes sobre su salida.

¿QUÉ LE SUCEDIO AL PAPÁ DE YANY PRADO?

El drama detrás de la despedida de Yany Prado se debe al delicado estado de salud de padre. A mediados de 2025, fue víctima de un violento ataque en Corpus Christi, Texas, que lo dejó en estado de coma desde el 20 de junio. Inicialmente circularon rumores de que había fallecido, pero la propia actriz lo desmintió a través de sus redes sociales: “Mi padre está vivo… es un toro, es inquebrantable… Tengo la fortuna y el milagro de que no falleció como lo decían las noticias, sino que está luchando por su vida porque es un campeón”, afirmó Yany, visiblemente conmovida.

El agresor, identificado como Pedro Luis ‘N’, fue reconocido como un conocido de la familia y arrestado, posteriormente, en Reynosa, Tamaulipas, México.

Yany Prado es la novena participante que deja "Top Chef VIP 4", pero ha tenido una poderosa razón (Foto: Yany Prado/Instagram)

