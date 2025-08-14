En los últimos días, la ausencia de Héctor Sandarti en “Top Chef VIP 4″ aumentó la preocupación de los seguidores del programa de Telemundo. Sin embargo, el concursante guatemalteco salió al frente para explicar qué ocurrió con su salud y aclarar su futuro en la competencia culinaria.

El exconductor reality show “La casa de los famosos” es uno de los participantes más queridos de esta cuarta temporada. Aunque admitió que no es un experto en la cocina, su carisma, su disposición para aprender y su ingenio a la hora de presentar sus platos le han asegurado un lugar especial en el corazón del público.

¿QUÉ ENFERMEDAD TIENE HÉCTOR SANDARTI?

Carmen Villalobos, anfitriona de Top Chef VIP 4, indicó que la ausencia de Héctor Sandarti se debía a “un tema de salud”, lo que generó interrogantes en sus seguidores. Más tarde, el comunicador subió un video a sus redes sociales explicando que sufre un espasmo muscular, en la parte baja de la espalda causado por dos vértebras que presionan un disco, lo que podría afectar un nervio. “El dolor ha sido un poco insoportable”, indicó.

“Desde que estábamos en la playa me dio un dolor muy intenso. El médico me indicó reposo. No es nada grave, pero sí bastante doloroso”, señaló Sandarti, quien agradeció los mensajes de apoyo y buenos deseos.

“Qué te mejores pronto, queremos verte en top chef”, “Que te recuperes pronto, eres luz en el programa” y “Dios te bendiga y te ayude a salir de ese cuadro de salud que te aqueja”, decían algunos mensajes de los seguidores en la publicación de Instagram, que tiene más de 27,600 corazones.

¿Qué es un espasmo muscular?

Un espasmo muscular es una contracción repentina, involuntaria y, por lo general, dolorosa de uno o más músculos. También se lo conoce como calambre o “tirón” musculoso. Esto puede provocar rigidez, dolor intenso ya veces, el músculo afectado se siente como un “nudo” o se abulta al tacto.

¿CUÁNDO REGRESARÁ HÉCTOR SANDARTI A TOP CHEF VIP4?

Héctor Sandarti aseguró que espera reintegrarse “muy pronto” a la competencia, aunque no dio una fecha exacta. El conductor guatemalteco enfatizó que su intención es continuar en el reality y que “hay Sandarti para rato”.

Mientras tanto, los fanáticos no paran de enviarle mensajes de ánimo. “Eres la alegría del programa”, “Recupérate pronto” y “Quiero verte nuevamente, pero cuídate” son algunas de las frases que inundan sus redes.

Héctor Sandarti promete retorno pronto al Top Chef VIP 4 (Foto: Telemundo)

HÉCTOR SANDARTI, UN QUERIDO CONCURSANTE EN TOP CHEF VIP4

Desde el inicio de la temporada, Héctor Sandarti se convirtió en una pieza clave del show gracias a su capacidad para colaborar en equipo y su estrategia para complacer a los jurados. Reconozca sus limitaciones culinarias, pero compense con creatividad y presentación de platos.

Su regreso es uno de los más esperados, no solo por sus compañeros, sino también por el público hispano de Estados Unidos, que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.