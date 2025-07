NUEVA YORK.- Cuando sus compañeros soñaban con convertirse en maestros, médicos y atletas profesionales, Burna Boy tenía claras sus aspiraciones futuras.

“Repartían los papeles y la pregunta era: ‘¿Qué quieres ser?’ ... Yo escribía ‘estrella de rock’”, comentó el gigante del afrobeats. “Uno de mis profesores me preguntó: ‘¿Qué hacen las estrellas de rock?’ Realmente no sabía qué decir”.

Hoy en día, la música del ganador del Grammy habla por él. Recién convertido en el primer artista africano en agotar las entradas del icónico Stade de France en París en abril, Burna Boy ha estado en una racha increíble y espera que continúe con su nuevo álbum que sale el viernes.

“‘No Sign of Weakness’ es realmente como una celebración del hecho de que todavía estoy aquí a lo largo de todos estos años y todas las pruebas y tribulaciones”, explicó el artista nigeriano. “Decidí asegurarme intencionalmente de que todos en este proyecto pudieran decir cómodamente y genuinamente que son una estrella de rock”.

Tras su álbum nominado al Grammy de 2023 “I Told Them…”, este proyecto incluye colaboraciones de gran éxito, como el legendario líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, el creador de éxitos country Shaboozey y el peso pesado del hip hop Travis Scott.

Al colaborar en la composición de las 16 pistas, Burna confió en su proceso de creación exitoso: grabar constantemente, elegir algunas canciones de su archivo que se ajusten a su tema decidido y luego construir alrededor de ellas. Ya ha lanzado “Bundle by Bundle”, “Update”, que presenta una interpolación del clásico de Soul II Soul “Back To Life”, “Sweet Love” y “TaTaTa” con Scott.

Burna Boy posa para un retrato el jueves 8 de mayo de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Gary Gerard Hamilton)

La música de África ha explotado globalmente en los últimos años. Las regiones de África y el Oriente Medio alcanzaron ganancias de dos dígitos en ingresos musicales el año pasado, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. En 2023, el grupo informó que la industria musical de África subsahariana fue la de más rápido crecimiento, con artistas como Burna, Davido y Wizkid liderando el camino, junto con Tyla, quien ha difundido el sonido Amapino de Sudáfrica.

“Me siento bendecido. También siento una gran responsabilidad... Me culpan por todo, especialmente por cosas de las que no podría ser responsable”, expresó Burna, aludiendo a las demandas en Nigeria. “No voto, y nunca lo he hecho. Pero ahora, es al punto en que incluso eso: si no voto, porque no digo que votaré por esta persona o por aquella persona, es un problema.”

Pero ese peso de responsabilidad no se siente en su octavo álbum de estudio. “Dem Dey”, un tema irónico que hace referencia a su escándalo chismoso en las redes sociales con un influencer nigeriano que divirtió a los fans, seguramente llenará las pistas de baile, mientras que él y Jagger formaron un dúo dinámico en el híbrido afrobeat-rock “Empty Chairs.”

“Así es como veo el futuro de nuestra música... música que se supone que debe durar, música que puedes interpretar para siempre”, dijo Burna, quien colaboró con el artista de 81 años intercambiando ideas a través de WhatsApp después de conectar a través de la supermodelo Naomi Campbell. “Ahí es donde quiero estar cuando tenga esa edad.”

En su tema con influencias country “Change Your Mind” con Shaboozey, suplica por segundas oportunidades después de relaciones deterioradas.

“Aquí está un chico Igbo de la parte oriental de Nigeria que viene a Estados Unidos como un joven”, dijo Burna sobre el cantante de “A Bar Song (Tipsy)”. “Está floreciendo en el mundo del country. Si no estoy orgulloso de eso, entonces no creo que pueda estar orgulloso de nada en la vida”.

El superastro del afrobeats, que tiene una participación destacada en la banda sonora de la exitosa película “F1” protagonizada por Brad Pitt y Damson Idris, espera que el género continúe prosperando y no se convierta en una moda pasajera. Pero mientras las artistas femeninas están unidas, los principales artistas masculinos han experimentado fricciones en el pasado.

“Necesitamos encontrar la manera de convertir nuestras diversidades en una ventaja en lugar de una desventaja, y eso va más allá, no solo para Nigeria”, dijo Burna, cuyo abuelo fue el mánager del ícono del afrobeat Fela Kuti. “Va para todo lo que es negro y africano, porque lo único que nos falta siempre es una organización fuerte.”

Mientras algunos artistas han expresado ideas sobre la unificación, Burna Boy es cauteloso.

“Cuando hablamos de unirnos... Estamos hablando de personas que realmente pueden ayudar a resolver asuntos”, dijo. “No quiero discutir con personas que solo terminarán en una discusión, y no habrá ninguna acción”.

Por el momento, sigue adelante. El artista de “Last Last” inició su gira mundial esta semana y tiene fechas en América del Norte comenzando en noviembre. Presenta un escenario circular, brindando a los fans una experiencia musical igualmente placentera, aunque está seguro de que él la disfrutará más.

“Esto va a sonar endemoniadamente egoísta, pero definitivamente me divierto más que todos... cuando muera, quiero ir a un escenario en el cielo”, dijo Burna. “Cada vez que me veo actuar, veo una gran sonrisa en mi rostro que nunca veo en ningún otro lugar.”