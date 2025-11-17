El escritor Javier Castillo no solo ha conquistado a miles de lectores gracias a sus obras, sino que también es uno de los “reyes del thriller” en Netflix. Y es que la plataforma de streaming de la “N” roja ha adaptado tres de sus más exitosas novelas de suspenso. Así, tras disfrutar de “El cuco de cristal” (en inglés: “The Crystal Cuckoo”), quizá te gustaría maratonear las otras dos series españolas inspiradas en sus libros. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre ellas.

Vale precisar que “El cuco de cristal” narra la historia de Clara Merlo (Catalina Sopelana), una joven que sobrevive a un infarto gracias a un trasplante de corazón que le ofrece una segunda oportunidad.

Sin embargo, este nuevo órgano late con preguntas: ¿quién fue el joven que murió para que ella pudiera salvarse?

Su búsqueda, entonces, la lleva a un pueblo pequeño donde las apariencias engañan, los secretos abundan y un misterio ha marcado a toda la comunidad.

LAS OTRAS 2 SERIES ESPAÑOLAS DE NETFLIX QUE ADAPTAN NOVELAS DE JAVIER CASTILLO

1. “La chica de nieve” (2023)

Basada en la novela homónima de Castillo, “La chica de nieve” (en inglés: “The Snow Girl”) fue un éxito internacional inmediato: llegó al Top 3 global de series de habla no inglesa de la plataforma.

Así, con la dirección de David Ulloa y Laura Alvea, esta producción explora temas como la obsesión, los traumas personales y los crímenes mediáticos.

¿De qué trata? Protagonizada por Milena Smit, José Coronado y Aixa Villagrán, la historia sigue a la periodista Miren Rojo en el caso de la desaparición de la pequeña Amaya Martín durante la Cabalgata de Reyes en Málaga. Y es que ella se propone revelar la verdad, arriesgando todo en su vida para darle paz a la familia.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “La chica de nieve 2: El juego del alma” (2025)

Tras el fenómeno de la primera parte de la historia, “La chica de nieve 2: El juego del alma” (en inglés: "The Snow Girl 2: The Soul Game“) llegó a las pantallas en enero del 2025.

Esta vez, la trama explora casos nuevos y temas pendientes del pasado de la protagonista, planteando varios dilemas éticos y personales a lo largo de sus seis episodios.

El póster de "La chica de nieve 2: El juego del alma", serie protagonizada por Milena Smit y Miki Esparbé (Foto: Netflix)

¿De qué trata? En esta entrega, Miren Rojo se ve envuelta en una investigación mucho más oscura relacionada con desapariciones de menores, crímenes rituales y fanatismo religioso en la Costa del Sol.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

Cabe resaltar que el desenlace de esta miniserie dejó todo listo para su continuación, probablemente basada en la novela “La grieta del silencio” de Castillo.

