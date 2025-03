Mientras continúa la emisión de la tercera temporada de “Reacher” y espera el inicio de las grabaciones de la cuarta, Alan Ritchson no se queda quieto y pronto podrás verlo en otra plataforma de streaming: esta vez, en Netflix.

El actor protagonizará “War Machine”, una de las próximas novedades de Netflix que, según el mismo Ritchson, “será la película más grande” de la gran N roja hasta el momento. ¿Acaso batirá el récord de “Red Notice”?

Desde que asumió el papel principal de “Reacher”, Alan Ritchson se ha convertido en una figura de moda en Hollywood y no es de extrañar que Netflix también quiera aprovechar sus casi 2 metros de altura, como ha estado haciéndolo Amazon Prime Video desde el debut de la serie basada en los libros de Jack Reacher.

“War Machine” ha sido anunciada como una película de acción y ciencia ficción, que reunirá a Ritchson con algunas otras estrellas de la pantalla grande como Dennis Quaid. ¿Pero qué más sabemos sobre el filme? Aquí te cuento algunas cosas.

Alan Ritchson también ha sido parte de ""Fast X", la décima película de "Rápidos y furiosos" (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “WAR MACHINE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película, “War Machine” “sigue a los reclutas finales de un agotador campo de entrenamiento de operaciones especiales que se enfrentan a una fuerza letal de más allá de este mundo”.

La cinta ha sido dirigida por Patrick Hughes (“The Hitman’s Bodyguard”) y escrita por el mismo Hughes junto con James Beaufort (“The Raid”) y en las propias palabras de Ritchson, “va a ser un monstruo”.

“(Probablemente) será la película más grande que Netflix ha tenido jamás. Esta película va a ser un monstruo. Es lo más genial que han hecho jamás, lo garantizo”, declaró el actor durante una dinámica con WIRED.

“War Machine” aún no tiene ningún tráiler ni fecha de estreno, pero se sabe que las grabaciones se realizaron entre septiembre y diciembre de 2024, en Australia y algunas locaciones de Nueva Zelanda. Es decir, es cuestión de tiempo para que aparezcan las primeras imágenes.

ACTORES Y PERSONAJES DE “WAR MACHINE”

Además de Alan Ritchson, entre cuyos papeles en el cine pueden mencionarse las recientes “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, de Guy Ritchie, y “Ordinary Angels”, “War Machine” reúne a Dennis Quaid (“The Substance”), Stephan James (“Race”), Jai Courtney (“A Good Day to Die Hard”), Esai Morales (“La Bamba”), Blake Richardson, Keiynan Lonsdale (“My Fake Boyfriend”) y Daniel Webber (“Escape from Pretoria”).

Ritchson será el candidato más prometedor a los Rangers mientras que James, Courtney, Richardson, Lonsdale y Webber serán otros aspirantes. Quaid y Morale harán de los oficiales al mando de los reclutas.

¿QUÉ MÁS ESTÁ HACIENDO ALAN RITCHSON?

Además de “Reacher” y “War Machine”, el actor estadounidense estrenará próximamente una comedia de acción con Kevin James, “Playdate”, y “Motor City”, otro thriller de acción que casi no tiene diálogos.

En sí, pueden enumerarse hasta ocho proyectos del actor en desarrollo según IMDb.

Alan Ritchson combatió a la Alemania nazi en la película "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (Foto: Lionsgate)