CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela “Flic Requiem” de Michel Tourscher, “Bastion 36” (“Squad 36” en inglés) es una película francesa de Netflix que sigue a Antoine Cerda (Victor Belmondo), un alto oficial de policía de la prestigiosa Brigada de Investigación e Intervención (BRI), que es transferido a la Brigada de Antidelincuencia tras una sanción de la Inspección General de la Policía Nacional francesa. Durante su ausencia, asesinan a dos de susexcompañeros y otro desaparece en circunstancias misteriosas, así que Antoine decide iniciar su propia investigación. ¿Quién está detrás de todo? ¿Por qué busca silenciar a los que conocen la verdad?

El thriller de acción dirigido por Olivier Marcha empieza con la BRI persiguiendo a Mahmoudi. Aunque Antoine lo atrapa no puede detenerlo porque no hay una orden en su contra, solo deben mantenerlo vigilado. Mientras el equipo celebra, Antoine participa en una pelea clandestina, a pesar de las súplicas de su novia Hanna Levasseur, quien también es parte de la brigada liderada por Sami Belkaïm.

Debido a un altercado posterior, el protagonista de “Bastion 36” es separado de la BRI y enviado a otra área. Aunque el director trata de ayudarlo, Antoine vuelve a participar en una pelea clandestina, se deja golpear, termina con su novia y se distancia de sus amigos. Unos meses después, le informan de los asesinatos del capitán Vinny Segura y el comandante de la policía Walid Jabrane.

Antoine Cerda (Victor Belmondo) intenta detener a Mahmoudi al inicio de la película de acción francesa "Bastion 36" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “BASTION 36”?

Antoine Cerda no asiste al funeral, pero cuando escucha un misterioso mensaje de su amigo Vinny y se entera de que Richard Estevez está desaparecido, decide investigar y descubrir la verdad. Sus superiores no tardan en enterarse de los planes del oficial y le advierten que no debe involucrarse, pero él no los escucha y termina suspendido. Sin embargo, eso no lo detiene.

Los asesinatos se cometieron con el arma de Richard, pero Cerda está seguro de que su amigo es inocente. Entonces, ¿quién está detrás de todo? Antoine descubre que cuando se fue reactivaron el GIR, Grupo Investigaciones Reservadas, y nombraron Sami Belkaïm como el director del equipo. Al parecer, cometieron un error y están pagando las consecuencias.

Una fotografía de Sami junto a Mahmoudi lleva a Cerda a hacer varias preguntas e indagaciones. Mahmoudi se entera y lo secuestra para asegurarle que no está involucrado y advertirle que lo deje en paz. Por su parte, Hanna lo ayuda a averiguar el nombre del otro hombre que aparece en la foto, Serge Oswald. Pero antes de que pueda compartir más datos recibe varios disparos.

Mientras Hanna permanece en el hospital con pronóstico reservado, Cerda sigue los pasos de Mahmoudi y la Inspección General de la Policía Nacional francesa interviene la BRI para investigar posible corrupción policial. En tanto, Richard decide salir de su escondite y contar la verdad, pero Sami intenta convencerlo de que no eso solo los pondrá en más peligro.

Antoine Cerda (Victor Belmondo) descubre que el verdadero culpable de los asesinatos es Sami en la película de acción francesa "Bastion 36" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BASTION 36”?

¿Quién asesinó a los policías?

Aunque las pruebas señalaban a Richard, el verdadero culpable es Sami Belkaïm, quien asesinó a sus compañeros para ocultar el secreto. Se deshacer de Estevez y su esposa de la misma manera, pero lo hace pasar por un suicidio. Mientras la policía registra la escena, Sami se entera de que todo los crímenes que cometió no sirvieron de nada porque Karim Mahmoudi conoce la verdad y va tras él.

¿Cuál es la verdad? Belkaïm y su equipo robaron el dinero de Mahmoudi y asesinaron a su sobrino Ichem, a pesar del trato que tenían. Cuando Karim lo cuestiona, Sami asegura que le ordenaron que pusiera a Mahmoudi en contra de sus competidores. Pero nada eso evita que Mahmoudi lo sentencie a muerte.

Cerda aparece en escena junto a su colega Titus Chapelle. Se desata un tiroteo que termina con la muerte de Karim Mahmoudi y el suicidio de Sami. Pero en los informes oficiales, se culpa a Mahmoudi de todo. Antoine protesta por ocultar la verdad, pero no puede hacer nada hasta que descubre que Richard tenía registro de todo lo que la GIR ordenó.

¿Qué pasó con Antoine Cerda?

Antoine amenaza con revelar la verdad y presentar los archivos de Estevez, a pesar de que el director le sugiere guardar silencio y le promete que tendrá un gran acceso y condecoración. Cerda se niega a seguir las mentiras de sus superiores para proteger el nombre de la institución policial.

Después de visitar a Hanna y pedirle que no crea en lo que se anunciara, Cerda planea devolver el automóvil de Marcus, pero antes de hacerlo se encuentra con un rival de las peleas clandestinas y recibe varios disparos. “Bastion 36” termina con el funeral y condecoración de Antoine.

Tras la muerte de Antoine Cerda (Victor Belmondo), el director se lleva los documentos comprometedores al final de la película de acción francesa "Bastion 36" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BASTION 36”?

“Bastion 36” está disponible en Netflix desde el 28 de febrero de 2025, por lo tanto para ver la nueva película francesa solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.