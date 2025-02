CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en uno de los peores escándalos de residuos tóxicos en la historia del Reino Unido, “Toxic Town” (“Ciudad tóxica” en español) es una miniserie británica de Netflix que sigue a un grupo de madres, lideradas por Susan McIntyre (Jodie Whittaker), que buscan justicia para sus hijos que pagaron las consecuencias de la negligencia del consejo de Corby. ¿Qué sucede con las protagonistas? ¿Cómo se representa esta historia de la vida real? A continuación, te cuento los momentos más importantes del drama dirigido por Minkie Spiro.

La serie escrita por Jack Thorne empieza en 1995, cuando el pueblo de Corby, en la región central de Inglaterra, después del cierre del acero, emprende un proyecto de recuperación. El Ayuntamiento de Corby contrata a la empresa privada Rhodes and Miller para encargarse de la limpieza del lugar donde solía estar una planta siderúrgica y planean construir un parque acuático.

A pesar de que el recién graduado Ted Jenkins (Stephen McMillan) realiza varias observaciones a la manera de trabajar de Pat Miller, lo ignoran y continúan trabajando sin preocuparse por las contaminación y enfocados en reducir costos. El polvo contaminado con cadmio se esparce por toda la ciudad y afecta a varias madres y a sus bebés, que nacen con malformaciones o mueren poco después de nacer.

Susan McIntyre (Jodie Whittaker) busca justicia para su hijo Connor en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TOXIC TOWN”?

Después de que su segundo bebé Connor nace con un problema en una de sus manos, Susan no sabe cómo lidiar con ese gran reto en la maternidad, pero logra sobreponerse y luchar por su hijo, sobre todo porque su esposo la abandona. Aunque se siente culpable por lo que sucedió con Connor, no tarda en descubrir que no es la única madre que pasó por lo mismo.

En 1999, un periodista se comunica con Susan y le informa que los defectos físicos de los bebés pueden estar conectados. McIntyre comparte la información con Tracey Taylor (Aimee Lou Wood), quien perdió a su bebé, y con otras madres. Las protagonistas de “Toxic Town” se unen para brindar su testimonio y descubrir la verdad.

En tanto, Ted se cansa de no ser escuchado y roba información que demuestra la negligencia del consejo de Corby. Tras la muerte de su padre, deja los documentos en la puerta del concejal Sam Hagen (Robert Carlyle) con la esperanza de que él pueda hacer algo más que el vicepresidente Roy Thomas (Brendan Coyle). No obstante, cuando se presenta la denuncia, el ayuntamiento se deshace de los registros en un incendio, mientras que Ted y Hagen son despedidos.

Las madres continúan buscando respuestas y encuentran en el abogado Des Collins (Rory Kinnear) al mejor aliado para encontrar justicia para sus hijos. Más mujeres se suman a la denuncia, entre ellas, Maggie Mahon (Claudia Jessie), la esposa de uno de los operarios de la empresa de Pat Miller. Maggie y Susan se presentan en televisión para dar a conocer su trágica historia y las de otras familias en 2002.

Sam Hagen (Robert Carlyle) se convierte en un aliado silencioso de las madres en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TOXIC TOWN”?

¿Qué pasó con las madres en el juicio?

Las protagonistas de “Toxic Town” continúan con su caso contra el concejo municipal, pero un informe se convierte en un obstáculo que parece insuperable. No obstante, el abogado y su equipo logra demostrar que el informe tiene un error. También descubre que las mujeres afectadas inhalaron el polvo tóxico que se esparció por la ciudad por culpa de la empresa de Miller y el ayuntamiento de Corby.

Mientras Collins reúne todas las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad del consejo y recibe ayuda de Sam Hagen, Susan presiona a Connor para que se someta a más operaciones que podrían ayudarlo. Después de una complicación, McIntyre finalmente permite que su hijo decida. Además, el padre de Connor reaparece, aunque por las razones equivocadas.

Por su parte, el esposo de Maggie consigue el ascenso que tanto soñó, pero conocer su responsabilidad en el caso no le permite disfrutarlo. Pero tampoco tiene el valor de contar su testimonio en el juicio, al que Collins y las madres tienen que recurrir cuando Roy Thomas se niega a llegar a un acuerdo.

En 2009, las madres se enfrentan al concejo municipal de Corby en un juzgado. Roy Thomas y su equipo también cuenta con un gran abogado, así que no resulta sencillo para las denunciantes. Para llegar a ese punto con un caso sólido, Collins debe dejar fuera a Tracey y otras madres cuyos hijos no presentaran malformaciones en las extremidades.

Collins y su equipo logran demostrar que el tratamiento de los residuos tóxicos de la planta siderúrgica está relacionado con las malformaciones congénitas. Pero aún debe demostrar que el consejo conocía los riesgos y los ignoró. Gracias al testimonio sincero de Ted Jenkis prueban la responsabilidad del ayuntamiento y gana el juicio.

Susan (Jodie Whittaker) y Tracey (Aimee Lou Wood) celebran que consiguieron justicia para sus hijos en la miniserie británica "Toxic Town" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TOXIC TOWN”?

“Toxic Town” está disponible en Netflix desde el 27 de febrero de 2025, por lo tanto para ver la nueva miniserie británica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.