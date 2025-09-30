El drama de Netflix “Bon appétit, majestad” no solo atrapó a la audiencia con su trama fantástica y sus personajes entrañables, también lo hizo a través de la gastronomía. Cada episodio desplegó una mesa digna de reyes, donde los sabores tradicionales coreanos se entrelazaban con toques modernos de alta cocina, convirtiendo la pantalla en un festín visual.

¿CUÁL FUE EL PLATO QUE MÁS LE GUSTÓ A IM YOON-AH?

Entre los innumerables platos que desfilaron en escena, Im Yoon-ah, la actriz principal de la serie, confesó que hubo uno que conquistó su paladar por completo: la pasta doenjang . Con su textura firme y masticable, y un sabor profundo que recuerda al ramyeon con salsa de frijoles negros, pero elevado por el inconfundible aroma de la pasta de soja fermentada, este plato se convirtió en el favorito absoluto de la actriz.

“Quiero pedir la receta”, admitió entre risas durante un encuentro con la prensa en The Ambassador Seoul. Im Yoon-ah reveló que la tentación era irresistible: solía probar los platillos una vez terminaban las grabaciones, disfrutando de las sobras con la curiosidad de quien se sumerge en un banquete secreto. “La verdad, todo estaba delicioso, pero la pasta doenjang es la que más recuerdo”, añadió.

Im Yoon-ah comentó que su favorito era la pasta doenjang (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

El impacto del plato en la artista es un reflejo de lo que el drama logró con la audiencia: transformar la comida en un personaje más de la historia. La serie, que narra el viaje en el tiempo de una chef francesa moderna a la era Joseon, encuentra en la cocina el vehículo perfecto para hablar de poder, cultura y emociones. Cada bocado servido al rey Yi Heon en pantalla llevaba consigo una carga narrativa, y la pasta doenjang se destacó como un símbolo de sabor y autenticidad.

Detrás de cámaras, la actriz no se limitó a interpretar el papel de Yeon Ji-young, sino que lo encarnó con preparación meticulosa. Pasó tres meses perfeccionando técnicas culinarias, desde el manejo del cuchillo hasta el estudio de recetas coreanas y occidentales, todo con el objetivo de transmitir realismo en cada escena. Quizá por eso, al probar la pasta doenjang, no la sintió solo como parte de un guion, sino como un logro tangible de su propia transformación en chef.

El fervor que despertó esta receta en Im Yoon-ah encuentra eco en la audiencia. Muchos fanáticos han manifestado en redes sociales el deseo de probar la famosa pasta doenjang, que ya es considerada uno de los “platos estrella” de la serie. No es extraño: la producción cuidó cada detalle gastronómico con un esmero casi artesanal, logrando que los espectadores imaginaran el sabor a través de la pantalla.

EL ÉXITO DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

El desenlace del drama, que alcanzó un 17,1% de rating según Nielsen Korea, dejó una sensación agridulce tanto en la actriz como en los seguidores. Para la actriz, incluso escuchar la banda sonora del programa la emociona, y en su corazón, la pasta doenjang se convirtió en un recuerdo culinario que trasciende el rodaje. “Siempre que lo pienso, creo que es lo que más me emociona”, señaló.

Hoy, mientras el público espera con ansias su próximo proyecto, queda claro que la magia de “Bon appétit, majestad” no solo residió en su trama ni en las actuaciones, sino en la manera en que un simple plato de fideos con doenjang logró representar la esencia del drama: tradición, innovación y el poder de la comida para conquistar hasta al más exigente de los paladares, dentro y fuera de la pantalla.

