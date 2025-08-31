La popular serie coreana “Bon appétit, majestad” se ha ganado rápidamente el corazón de la audiencia internacional, destacándose no solo por sus altos índices de audiencia y cautivadora trama, sino también por la diferencia de edad entre sus protagonistas, Im Yoon-ah y Lee Chae-min. ¿Cómo cuántos años se llevan?

La serie, emitida semanalmente por Netflix, narra la historia entre un chef moderno y un joven rey, interpretados por Im Yoon-ah y Lee Chae-min respectivamente.

LA DIFERENCIA DE EDAD ENTRE LOS PROTAGONISTAS DE “BON AAPPÉTIT, MAJESTAD”

Im Yoon-ah, quien interpreta a la chef Yeon Ji-yeong, tiene 35 años en la vida real (nacida el 30 de mayo de 1990), mientras que Lee Chae-min, el joven rey Lee Heon, tiene 24 años (nacido el 15 de septiembre de 2000). La diferencia entre ellos es de 11 años, lo que ha dado pie a debates en redes sociales sobre la credibilidad de la pareja protagonista. Sin embargo, más allá del tema generacional, muchos espectadores coinciden en que existe una química notable entre ambos actores, cuya interacción en pantalla transmite profundidad y naturalidad, relegando la cuestión de la edad a un segundo plano frente a la calidad.

Los actores Lee Chae-Min y Yoona lideran el elenco de la serie "Bon appétit, majestad" (Foto: tvN / Netflix)

Ficha de Im Yoon-ah

Nombre en coreano: 임윤아

Fecha de nacimiento: 30 de mayo de 1990

Edad: 35 años

Lugar de nacimiento: Seúl, Corea del Sur

Años activa: 2007-presente

Instagram: @yoona__lim

Im Yoon-ah como Yeon Ji-young en una escena de la serie coreana “Bon appétit, majestad” (Foto: tvN / Netflix)

Ficha de Lee Chae-min

Nombre completo: 이채민 / Lee Chae Min

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 2000

Lugar: Goyang, Gyeonggi, Corea del Sur

Altura: 1,89 metros

Redes sociales: Instagram @lcm_____

Lee Chae Min es el protagonista de "Bon appétit, majestad" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

“Bon appétit, majestad” se puede ver en Netflix. Tiene un total de 10 capítulos, que se vienen estrenando cada semana. Para seguir la evolución del romance y los desafíos entre la chef y el joven rey, solo es necesario contar con una suscripción activa.

