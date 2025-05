La tercera temporada de “La casa de los famosos México” pronto llega a las pantallas para deleitar al público, que ya espera ansioso conocer a las celebridades que formarán parte del show de convivencia; y no es para menos, ya que al estar aisladas del mundo exterior y siendo observadas las 24 horas del día y los siete días de la semana dejarán ver quiénes son realmente. Por lo tanto, la diversión, la adrenalina, el caos, los conflictos, las traiciones y más estarán a la orden del día. Aunque queremos saber la identidad de los nuevos habitantes, poco a poco se irá revelando; mientras tanto te contamos que ya se confirmó a la persona que estará bajo la conducción. ¿De quién se trata? Descúbrelo a continuación.

Desde su primera temporada, "La casa de los famoso México" se convirtió en un show exitoso (Foto: Las Estrellas) ×

¿QUIÉN ES LA PRESENTADORA DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS 3”?

Se trata de un rostro familiar. ¿Adivinaste el nombre? Nos referimos a Galilea Montijo, quien forma parte de “La casa de los famosos México” desde la primera temporada como presentadora.

“¡CONFIRMADO! @galileamontijo será la conductora de la nueva temporada de #LaCasaDeLosFamososMX ¡Esto ya comenzó! ¿Están listos?”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram del exitoso programa confirmó la noticia.

Galilea Montijo una vez más será la presentadora de "La casa de los famosos México" (Foto: Las Estrellas / Instagram) ×

De esta forma, la también actriz será la presentadora titular del show los miércoles de nominación y los domingos de expulsión, los días más vistos, ya que la audiencia está pendiente de quiénes estarán en la cuerda floja y a un paso de irse del programa para poder emitir sus votos y salvar a sus favoritos.

Tras conocer la noticia, Montijo se mostró contenta de ser elegida una vez más para estar al frente del show. “Estoy emocionada, nerviosa porque, obviamente, cada que comienza un proyecto me da mucho nervio, pero también mucha emoción porque es un proyecto más que probado con el público. A mí cuando me avisaron que iba una tercera temporada, me emocioné muchísimo”, dijo.

Nuevamente sus looks llamarán la atención (Foto: Galilea Montijo / Instagram) ×

No sólo ello, señaló que además del show que veremos en la casa, sus looks darán de qué hablar nuevamente, tal como ocurrió con las dos primeras entregas. “Ya sabemos que cada miércoles y domingo hay muchísimos comentarios acerca de los looks. Que si les gusta o no, que el peinado, que el maquillaje… De eso se trata, que este programa nos permite jugar con la moda y la moda es divertirte, experimentar y ustedes [dirigiéndose al público] comenten”, manifestó.

Esa es otra de las razones por los que a Galilea le fascina “La casa de los famosos México”, pues le permite jugar con el vestuario y atreverse, sobre todo porque le encanta el tema de la moda.

La tercera temporada de “La casa de los famosos México” se estrenará el domingo 27 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas.

Ella estará dos veces a la semana en el show que presentará "La casa de los famosos México 3" (Foto: Galilea Montijo / Instagram) ×