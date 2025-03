Lo que debía ser una celebración de cumpleaños con amigos se convierte en una guerra cuando el capitán Armando Guerreo (Luis Alberti) y su grupo de élite del ejército son atacados por los sicarios de Josefo ‘Aguijón’ Urías (Noé Hernández), líder del Cartel El Enjambre, en “Contraataque” (“Counterstrike” en inglés), película de acción mexicana que está en el Top 10 de las producciones más populares de Netflix. Pero la cinta de Chava Cartas ¿está basada en una historia real?

El largometraje escrito por José Rubén Escalante Méndez sigue a los miembros de los Murciélagos, Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, mientras se enfrentan a mercenarios despiadados que siguen las órdenes de Josefo Urías, quien busca vengar la muerte de su padre y evitar su arresto en un próximo operativo militar.

El líder criminal utiliza a un secretario corrupto para conseguir la ubicación del capitán Guerrero y atacarlo en su día libre. Por supuesto, los protagonistas de “Contraataque” emplean sus habilidades en el campo de batalla para resistir y superar a sus rivales. Además, se comunican con su base y solicitan una extracción en un punto cercano.

El capitán Guerrero (Luis Alberti) pierde a dos miembros de su equipo al final de la película de acción mexicana "Contraataque" (Foto: Netflix)

“CONTRAATAQUE” ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es no. Aunque puede parecer verídica, la película de acción de Chava Cartas no está basada en una historia de la vida real. No obstante, se inspira en varios hechos de la realidad mexicana y en héroes anónimos que luchan contra el crimen organizado.

En una entrevista con El Universal, el director contó que, “quería mostrar héroes de este país, y no héroes malos, ni del narco, ni de la mafia, como luego se da esa idea, de que sólo tienen dinero, mujeres y poder, cuando la cosa no es así en la realidad, son gente que mata personas. Los Murciélagos están en la línea de fuego, creyendo y luchando”.

Por su parte, el productor Francisco González Compeán relató al medio antes mencionado que se acercaron al Ejército mexicano para compartir la trama de “Contraataque” y le ofrecieron entrenamiento para que todo se tornara lo más verosímil posible.

“El problema es que no teníamos referencias, de decir: esta película se parece a tal otra. Fuimos francos, les pedimos una cita y dijimos lo que queríamos hacer, que los protagonistas eran miembros de las fuerzas armadas, profesionales, éticos y con una altísima mística de servicio de compañerismo y patriotismo”, indicó González.

El productor de “Contraataque” también relató cómo utilizaron la asesoría militar. “Me apegué mucho a lo que ellos hacen, cómo agarran un arma y cómo caminan, cómo actúan en algunos momentos apremiantes. Ya en las escenas de acción, todo fue físico: fue armar por ejemplo placas con estopines y de la mano de efectos especiales había un tanque de aire que empujaba y hacía explotar (en paredes)”.

El productor de "Contraataque", Francisco González Compeán, relató que se acercaron al Ejército mexicano antes de grabar (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CONTRAATAQUE”?

“Contraataque” está disponible e Netflix desde el 28 de febrero de 2025, por lo tanto para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.