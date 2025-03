Después del impactante y trágico final de “Contraataque” (“Counterstrike” en inglés), los fanáticos de las películas de acción y los usuarios de Netflix se preguntan si la historia del capitán Armando Guerrero (Luis Alberti) y los sobrevivientes de su equipo de élite continuará en una secuela de la película mexicana dirigida por Chava Cartas a partir de una guion de José Rubén Escalante Méndez. Entonces, ¿habrá una segunda parte?

En la cinta que se estrenó el 28 de febrero de 2025, el capitán Guerrero se enfrenta a Josefo ‘Aguijón’ Urías (Noé Hernández), líder del Cartel El Enjambre, quien quiere deshacerse del miembro de los Murciélagos, Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, para evitar su captura.

Gracias a la ayuda de un secretario corrupto, Josefo consigue la geolocalización del protagonista de “Contraataque” y envía a mercenarios especializados tras él. Sin embargo, Guerrero y su equipo lograron eliminar a cada uno de sus rivales. Pero reciben varias heridas en el proceso y no todos logran sobrevivir.

El capitán Guerrero (Luis Alberti) junto a su equipo de élite en la película de acción mexicana "Contraataque" (Foto: Netflix)

“CONTRAATAQUE”, ¿TENDRÁ UNA SECUELA?

Aunque Netflix no ha realizado ningún anuncio oficial sobre el futuro de la película de acción mexicana, es posible que la historia de heroísmo y servicio del capitán Guerrero y sus compañeros continúe en una secuela. También serviría para recordar a los caídos y presentar a los nuevos miembros.

Al final de “Contraataque”, los protagonistas logran capturar al líder del Cartel El Enjambre, pero no sin perder a los integrantes de su equipo. Tras rendir homenaje a los fallecidos en batalla, lo más seguro es que los sobrevivientes se embarquen en una nueva misión. Aunque uno de ellos expresó sus dudas sobre seguir con ese trabajo o retirarse.

Una segunda película podría mostrar a Guerrero y a sus compañeros enfrentando a otro líder criminal o incluso al sucesor del que fue capturado. Asimismo, podría mostrar más del trabajo de las agentes femeninas que colaboraron con el Capitán.

Desde su estreno, “Contraataque” se ha posicionado en el Top 10 de las películas más populares de Netflix, así que la plataforma de streaming de la N roja podría apostar por una secuela.

En una entrevista con El Universal, el director Chava Cartas dijo que, “el reto no era el presupuesto, sino evitar una película a la gringa, con todo y que me gustan, que no se sustentara en la pirotecnia y las explosiones, porque obviamente no tenemos el músculo, pero sí crear personajes entrañables”.

Pollo y el resto de sus compañeros lucharon hasta el final contra el líder criminal en la película mexicana "Contraataque" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CONTRAATAQUE”?

“Contraataque” está disponible e Netflix desde el 28 de febrero de 2025, por lo tanto para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.