“Cortafuego” (en inglés: “Firebreak”) es la película española que llega a Netflix como una atractiva alternativa para los fans de los thrillers psicológicos. Y es que la producción presenta una interesante historia marcada por el duelo, una desaparición infantil y un incendio forestal que obliga a una familia a tomar decisiones límite. Así, ¿te gustaría saber de qué trata y cómo puedes disfrutar del largometraje? Pues, para averiguarlo, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Prepárate para sumar el filme a tu próxima maratón frente a la TV!

Vale precisar que la cinta está dirigida por David Victori, cineasta español reconocido por su trabajo previo en “No Matarás” (2020) y “El pacto” (2018).

Además, la ficción tiene una duración de 107 minutos, tiempo en el que se combinan elementos de suspenso y drama a lo largo de su trama.

¿DE QUÉ TRATA “CORTAFUEGO”?

“Cortafuego” narra la historia de Mara (Belén Cuesta), una mujer que—tras la muerte de su marido—, viaja con su hija Lide (Candela Martínez), su cuñado Luis (Joaquín Furriel), la esposa de este, Elena (Diana Gómez), y el hijo de ambos (Mika Arias) a la casa de verano familiar situada en un bosque.

La intención del viaje es cerrar heridas del pasado y dejar atrás aquella difícil etapa. Sin embargo, lo que debería ser un trámite de despedida... pronto se transforma en una pesadilla cuando, después de una discusión, Lide desaparece en el bosque sin dejar rastro.

Así, mientras la familia intenta encontrar alguna pista, en la zona se declara un incendio forestal incontrolable que obliga a las autoridades a suspender la búsqueda y ordenar la evacuación inmediata.

Entonces, desesperada por la idea de abandonar el lugar sin su hija, Mara se niega a marcharse y, en una decisión extrema, convence a los suyos para desobedecer la orden y adentrarse por su cuenta en el bosque, aislados, sin ayuda oficial y con las llamas cada vez más cerca.

En este contexto aparece Santi (Enric Auquer), el guarda forestal de la zona, como la única ayuda posible para orientarlos y tratar de mantenerlos con vida en medio del fuego.

No obstante, a medida que la situación empeora, nuestra protagonista empieza a sospechar que el incendio no es la única amenaza y que alguien no está diciendo toda la verdad.

MIRA EL TRÁILER DE “CORTAFUEGO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CORTAFUEGO”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de la película de Netflix:

Belén Cuesta como Mara , una madre marcada por el duelo que se niega a abandonar el bosque sin su hija.

, una madre marcada por el duelo que se niega a abandonar el bosque sin su hija. Joaquín Furriel como Luis , el cuñado de Mara.

, el cuñado de Mara. Enric Auquer como Santi , el guarda forestal que se convierte en la única guía de la familia.

, el guarda forestal que se convierte en la única guía de la familia. Diana Gómez como Elena , la esposa de Luis.

, la esposa de Luis. Candela Martínez como Lide , la niña cuya desaparición desata la búsqueda desesperada en medio del incendio.

, la niña cuya desaparición desata la búsqueda desesperada en medio del incendio. Mika Arias como el hijo de Luis y Elena.

¿CÓMO VER “CORTAFUEGO”?

“Cortafuego” tiene como fecha de estreno confirmada en Netflix el viernes 20 de febrero del 2026.

Por lo tanto, para disfrutar de la película desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

La actriz Belén Cuesta como Mara en una escena de la película española "Cortafuego" (Foto: Netflix)

