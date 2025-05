El 19 de mayo de 2025 se estrenó “Velvet: El nuevo imperio”, la adaptación de la famosa serie española “Velvet”, emitida en 2014. Debido a la expectativa que generó en la audiencia, te damos a conocer cuáles fueron las críticas que obtuvo esta novela de Telemundo, que se emite a las 9 p.m., hora del Este, y que es protagonizada por Yon González y Samantha Siqueiros.

¿QUÉ ESTÁ DICIENDO LA GENTE SOBRE “VELVET: EL NUEVO IMPERIO”?

Tras la llegada de “Velvet: El nuevo imperio” a las pantallas de Telemundo, las críticas a la trama han sido mixtas. Mientras que algunos han quedado cautivados por la historia de Ana y Alberto, otros la cuestionaron duramente y no dudaron en compararla con la original, a pesar de que sus creadores señalaron que iba a ser distinta.

Comentarios positivos

Clary Castro, de El Diario, señaló que el primer episodio fue provechoso; y aunque esperaba más sobre el tema de la moda, las actuaciones fueron justas, a pesar de que habrá que esperar cómo se compenetra el resto del elenco. “Por momentos fue ágil, para luego ir lento para exponer detalles: trama, alianzas, decoración, lujo y moda, entre otros”.

En tanto, en redes sociales, la audiencia también quiso dejar sus comentarios: “Amé esta telenovela, los protagonistas hermosos”, “Una telenovela estilo rosa que hace que se crea en el amor”, “Hasta donde he visto me gusta, ojalá se mantenga así. Hace tiempo que Telemundo no hacía una buena serie con buenos actores”, “Fantástico”, “Me encantó. De lujo” y “Excelente primer capítulo”.

Comentarios negativos

“Para nada impresionante. Me parece débil actuando. Mi resumen de la novela es que es mediocre”, “Superar ‘Velvet original’ es muy difícil. Me quedo con Miguel Ángel y Paula”, “Esperé ver algo más como ‘Velvet España’ y ese fue mi error: poco romanticismo, mucha rapidez, violencia”, “Fatal esa Ana”, “No le hace justicia a la versión original” y “La actuación es malísima”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en redes.

Como se recuerda, el actor Yon González había señalado que no debía ser comparada con la versión original, toda vez que se trataría de una historia modernizada, pero algunos no tuvieron piedad en criticarla.

La historia de amor de Ana en "Velvet: El Nuevo Imperio" se complicará con la presencia de Cristina (Foto: Telemundo) ×

¿DE QUÉ TRATA “VELVET: EL NUEVO IMPERIO”?

La telenovela “Velvet: El Nuevo Imperio” nos presenta la historia de Ana Velázquez, una talentosa diseñadora mexicana que llega a trabajar a Velvet en Nueva York tras perder a su madre. Ahí conoce a Alberto Márquez, heredero del imperio de moda, de quien se enamora; y aunque sus sentimientos son correspondidos, las intrigas y un compromiso por conveniencia hacen que su amor no prospere.

Pese a que él está dispuesto a luchar contra todos, la joven no sabe qué hacer, pues debe elegir entre lo que siente o lo que más le conviene profesionalmente.

