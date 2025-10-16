¿Ya viste “Culpa Nuestra” y terminaste con el corazón en la mano por todo lo vivido entre Nick y Noah? Seguramente también te quedaste pensando en algo más: ¿y si la historia continuara, pero desde otro ángulo? El cierre de la trilogía basada en las novelas de Mercedes Ron ha sido muy emocional, pero también dejó la puerta entreabierta para nuevas posibilidades. Y no lo digo solo yo: muchos fans ya han comenzado a mirar hacia Lion y Jenna como los próximos protagonistas de este universo que ya conocemos tan bien. Pero...

La película, dirigida nuevamente por Domingo González y estrenada el 16 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, marca el desenlace de una historia que conquistó al público global. Pero dentro de ese final hay un detalle que no pasa desapercibido: la boda entre Jenna y Lion no solo es un evento importante unir nuevamente a los protagonistas, sino que también funciona como un nuevo punto de partida, que podría ser explorado más a fondo… si se toma la decisión de seguir adelante con un spin-off.

JENNA Y LION, LOS OTROS PROTAGONISTAS DE “CULPABLES”

Desde “Culpa Mía”, tanto Jenna como Lion han sido personajes constantes en el desarrollo de la historia principal. Pero es en “Culpa Nuestra” donde su relación toma verdadera fuerza. No es solo una boda lo que vemos, sino una historia que tiene sus propias capas de conflicto, crecimiento y promesas incumplidas.

Lion, con su carácter protector y su madurez emocional, ofrece un contraste interesante con el resto del elenco masculino de la saga. Y Jenna, que ha evolucionado de amiga leal a mujer que también lidia con sus propios miedos y anhelos, merece que se escuche su voz con más protagonismo.

Eva Ruiz es Jenna y Víctor Varona es Lion en la película "Culpa Nuestra" (Foto: Amazon Studios)

ENTONCES, ¿PUEDE HABER UN SPIN-OFF CON JENNA Y LION?

Aunque Mercedes Ron ha sido honesta al decir que no planea un cuarto libro, también ha dejado caer que no cierra del todo la puerta. Como dijo en una reciente entrevista: “Nunca digas nunca, ¿no?”. Esa frase, aunque breve, ha encendido las esperanzas de muchos. Sin embargo, hoy en día, todo este universo está completamente cerrado y solo el tiempo responderá dicha pregunta.

En redes sociales como Twitter y TikTok, las teorías sobre un spin-off no paran de circular. Algunos imaginan una trama donde Jenna y Lion enfrentan la presión de formar una familia, mientras otros sueñan con giros dramáticos.

Sabemos que Prime Video ha apostado fuerte por adaptar fielmente los libros de Mercedes Ron. Lo interesante aquí es que no se han limitado solo a eso. El hecho de que ya haya en marcha una versión británica de “Culpa Mía” bajo el nombre de “My Fault: London” demuestra que el interés por ampliar este universo va más allá de una sola trilogía.

