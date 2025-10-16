El momento de la nostalgia y la emoción llegó para los fanáticos de la saga “Culpables” en todo el mundo. Y es que la película “Culpa nuestra” ya está disponible en Amazon Prime Video, marcando el final de la historia de amor y desamor de Noah y Nick. Esta tercera parte, basada en las exitosas novelas de Mercedes Ron, llega como el cierre emocional de una de las sagas españolas más comentadas de los últimos años y que deja la valla altísima para otras producciones del mismo tipo.

La historia nos había dejado con el corazón en la mano tras la ruptura de los protagonistas en la entrega anterior y con muchas dudas en el aire. Así que este desenlace prometía emociones fuertes, respuestas, y, sobre todo, un epílogo que nos dejara satisfechos. Y sí, “Culpa Nuestra” lo cumple, aunque a mi parecer deja varios cabos sueltos en su desarrollo, lo que me hace pensar en: ¿por qué se dejaron de contar ciertas cosas?

Por ejemplo, dan varios saltos temporales y no se explica a fondo qué ha sucedido con los personajes principales durante ese tiempo. Otro detalle que me llamó la atención es que no se cuenta más a fondo qué pasa con los nuevos intereses amorosos de los protagonistas cuando terminan sus relaciones. Pero también creo que se omitieron esos detalles para no hacer la película tan densa y centrarse en el tan anticipado final.

Precisamente, este artículo habla del final de la película, tal y como lo has podido leer en el titular. Por ello, es preciso señalar que encontrarás muchos spoilers, así que decide bien si es que deseas continuar con la lectura si es que aún no has visto el desenlace de esta historia.

FINAL EXPLICADO DE LA PELÍCULA “CULPA NUESTRA”

¿Nick sobrevive al disparo?

Para entrar en contexto, Nick y Noah se encontraron después de cuatro años en la boda de Jenna y Lion. Ambos eran los padrinos y no lo sabían. Durante el matrimonio rompen tensiones, hablan y terminan acostándose, pero él decide irse y dejar a la protagonista en la cama. Unos meses después, ella descubre que está embarazada y decide no contarle nada a su ex.

Ya cuando Noah tenía 24 semanas de gestación, los dos protagonistas se perdonan lo causado y Nick descubre que se convertiría en padre, lo cual genera una reacción de muchísima felicidad. Y en el momento en el que todos pensábamos que tendrían su reconciliación definitiva, la historia da un giro inesperado con un intento de asesinato. En una escena cargada de tensión, el protagonista de esta historia recibe un disparo de un trabajador suyo al que despidió al inicio del largometraje. Es así que queda entre la vida y la muerte.

Noah revelándole a Nick que estaba embarazada. En ese momento tenía 24 semanas de gestación (Foto: Amazon Prime Video)

Estuvo varios meses en coma, lo que le dio un nuevo aire dramático a la historia. Durante ese tiempo, Noah dio a luz a su hijo, y cuando Nick despierta, se encuentra con un nuevo escenario: su familia está creciendo, pero el peligro todavía no ha terminado.

¿Qué pasó con el bebé al final de la película?

Otro de los grandes momentos del final de “Culpa nuestra” tiene que ver con el bebé de Noah. Lo que parecía un cierre feliz se transforma rápidamente en una escena de suspenso cuando Briar, la ex de Nick, irrumpe en su casa junto a Michael. Totalmente fuera de sí, intenta llevarse al bebé mientras tenía un cuchillo en la otra mano porque estaba convencida de que ese niño debería haber sido suyo. Fue una secuencia intensa, muy emocional, porque ya no se trataba solo de una pareja joven enamorada, sino de una familia amenazada.

Briar intentando llevarse al hijo de Nick y Noah (Foto: Amazon Prime Video)

Mientras Nick trata de proteger al bebé desde la cama (recordemos que aún se está recuperando), Noah intenta calmar a Briar en el jardín. Y aunque la tensión crece minuto a minuto, la solución viene de un lugar inesperado: Thor, el perro de Nick, aparece justo a tiempo para atacar a Michael y darle a Nick una oportunidad de actuar. Fue un momento casi heroico que, personalmente, me pareció uno de los más simbólicos de toda la trilogía: la mascota salvó la noche, aunque aún faltaba más.

Cuando Noah ve la oportunidad, le quita el cuchillo a Briar y logra recuperar a su bebé. Justo en ese instante, la policía llega para detener a los secuestradores.

Nick y Noah junto a su bebés recién nacido (Foto: Amazon Prime Video)

Felices para siempre

Después de toda la adrenalina, la producción audiovisual nos regala un cierre que, sinceramente, deja con una sonrisa a todos los fans. A través de un monólogo de Noah, vemos cómo su amor por Nick no solo ha sobrevivido, sino que se ha fortalecido. Y como buen final de trilogía romántica, no podía faltar una boda. En la última escena de “Culpa nuestra”, los protagonistas se casan y se van juntos de luna de miel.

Nick y Noah yéndose de luna de miel tras un matrimonio que se desarrolló con total normalidad al final de la película (Foto: Amazon Prime Video)

Fue un detalle precioso que nos dice mucho de cómo sus roles se han equilibrado. Ella, que al inicio de la historia era una adolescente rebelde, ahora es una mujer y madre que toma decisiones firmes. Y él, que siempre parecía tener el control, se muestra más sensible y humano.

xsempre la MACCHINA del cuore ❤️ pic.twitter.com/qbdj8aH265 — sara🧚‍♀️ | culpa nuestra era🪢 (@stoinansiah24) October 16, 2025

