La gran pregunta que recorre la mente de los fanáticos es cuándo y dónde podrán ver “Demon Slayer: Infinity Castle” en streaming. Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada, los antecedentes de estrenos anteriores permiten trazar una ventana bastante confiable. Generalmente, las películas de anime llegan a plataformas digitales entre cuatro y cinco meses después de su paso por los cines. Si la misma estrategia se aplica aquí, la llegada de “Infinity Castle” estaría prevista entre finales de enero y mediados de febrero de 2026.

Un detalle importante es la ventana de lanzamiento estimada. Títulos recientes como “Spy x Family Code: White” y “Haikyuu!! The Dumpster Battle” tardaron justamente entre cuatro y cinco meses en saltar al streaming después de su estreno en Japón.

Por lo tanto, tomando en cuenta que “Infinity Castle” llegó a cines en julio de 2025, lo lógico es esperar su debut digital en un plazo que va del 29 de enero al 12 de febrero de 2026. Sin embargo, el éxito masivo que está teniendo en taquilla podría extender ligeramente esa espera.

¿DÓNDE ESTARÁ DISPONIBLE LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

En cuanto a la plataforma de estreno, la opción más segura es Crunchyroll , propiedad de Sony. Hasta ahora, todas las temporadas de “Demon Slayer” y sus películas han tenido allí su primera ventana digital oficial fuera de Japón.

Este patrón hace casi inevitable que “Infinity Castle” se estrene primero en Crunchyroll, antes de abrirse a otros servicios. Además, la plataforma ofrece varios planes, desde el nivel “fan” de US$7.99 al mes hasta opciones más completas con descargas y múltiples pantallas.

Por supuesto, no sería extraño que otras plataformas se sumen más adelante. Netflix, Hulu, Amazon Prime Video y Apple TV han terminado incluyendo entregas anteriores de la saga, aunque siempre mucho después del debut en Crunchyroll. Para quienes quieran verla al instante, Crunchyroll será la única opción viable en los primeros meses; quienes prefieran esperar deberán tener paciencia, ya que podrían pasar varios meses antes de que “Infinity Castle” se amplíe a otros catálogos.

Crunchyroll señaló que "Infinity Castle" se ha convertido en el "fin de semana de estreno de anime más taquillero de todos los tiempos en Norteamérica" (Foto: Crunchyroll)

LA INCÓGNITA ES SI EL GRAN RENDIMIENTO EN TAQUILLA RETRASARÁ EL ESTRENO DIGITAL

Desde su llegada a los cines, “Infinity Castle” ya ha superado los 350 millones de dólares a nivel mundial. Este éxito prolonga su permanencia en salas, ya que los estudios buscan exprimir al máximo la recaudación antes de liberar el contenido en plataformas domésticas. Un fenómeno similar ocurrió con “Mugen Train”, que recaudó casi 500 millones y demoró su llegada al streaming.

Aun con esta incertidumbre, la expectativa global garantiza que la espera no será eterna. El público internacional de “Demon Slayer” es gigantesco, y limitar demasiado tiempo el acceso digital podría jugar en contra del hype. En cuanto se abra la ventana de streaming, millones de fans estarán listos para revivir las intensas batallas de Tanjiro y sus aliados contra los demonios más temibles.

