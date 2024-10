Los fanáticos de “Dragon Ball” deben estar saltando de alegría, toda vez que uno de los animes más esperados ya tiene fecha de estreno a nivel mundial por Netflix. Sí, el gigante de streaming será el encargado de llevar a la pantalla chica los nuevos episodios de “Dragon Ball Daima”, la última ficción que Akira Toriyama pudo supervisar antes de su muerte. ¿Cuándo estará disponible? En esta nota, te lo detallamos

La trama nos presenta a Goku y sus compañeros Z-Fighters transformados en niños tras una conspiración; ahora para arreglar las cosas, planean dirigirse a un nuevo mundo. La serie se plantea como una gran aventura de acción en un lugar desconocido y misterioso.

"Dragon Ball Daima" llevará la historia a sus raíces (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNDO LLEGA “DRAGON BALL DAIMA” A NETFLIX?

A través de sus redes sociales, Netflix anunció que “Dragon Ball Daima” llega a su plataforma el viernes 18 de octubre a nivel mundial, pero en Asia será un poco antes, el lunes 14.

“¡Dragon Ball DAIMA llega a Netflix! ¡Prepárate para una nueva aventura de Dragon Ball en la que Goku, el Supremo Kai, Glorio y Panzy se adentran en un mundo misterioso! Con trabajo, historia y diseño de personajes originales de Akira Toriyama. A partir del 14 de octubre en Asia y a nivel mundial el 18 de octubre”, escribieron.

Asimismo, mostraron el afiche del anime, en el que se lee: “Welcome to the Demon Realm! A New World, A New Dragon Ball. Dragon Ball Daima original work Akira Toriyama”.

Afiche de "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ “DRAGON BALL DAIMA”?

“Dragon Ball Daima” tendrá alrededor de veinte episodios, precisa Comic Book. Como lo mencionamos líneas arriba, veremos al guerrero saiyajin y sus amigos en su versión “mini”.

“Dado que Gokú tiene que compensar su pequeño tamaño, usa su Nyoibo (Power Pole) para luchar, algo que no se había visto en mucho tiempo. Se me ocurrió la historia y los escenarios, así como muchos de los diseños. ¡De hecho, estoy poniendo mucho más en esto de lo habitual!”, había señalado Toriyama.

Gokú y Vegeta en el avance de "Dragon Ball Daima" (Foto: Toei Animation)