El pasado jueves 12 de octubre en la Comic Con New York se reveló la noticia de anime más esperada del año, ya que se anunció a “Dragon Ball Daima” como la próxima entrega de la icónica franquicia de Akira Toriyama, donde se verá en una nueva aventura a Gokú y compañía.

Aunque ya se presentó el primer tráiler oficial, no se han revelado muchos detalles sobre esta nueva entrega y muchos seguidores del anime se preguntan en qué lugar de la línea de tiempo de la franquicia se encuentra “Daima” y si la nueva historia es canon.

¿DE QUÉ TRATARÁ ‘DRAGON BALL DAIMA’?

“Dragon Ball Daima” mostrará a los queridos personajes convertidos en niños por Shenlong, debido a que alguien pidió un deseo, por lo que los integrantes deberán luchar para volver sus vidas a la normalidad.

“Es una gran aventura con acción intensa en un mundo desconocido y misterioso. Como Gokú tiene que compensar su pequeño tamaño, usará su Nyoibo (báculo sagrado) para pelear, algo que no se veía hace tiempo. Se me ocurrió la historia y escenarios, así como muchos diseños”, expresó el creador de la franquicia, quien estuvo presente en el anuncio de la Comic Con New York.

De esta manera, se confirma que ‘Dragon Ball Daima’ contará una historia nueva y será un anime distinto a otras versiones, además de que mostrará una revelación inédita sobre la franquicia.

¿EN QUÉ LUGAR DE LA LÍNEA TEMPORAL SE ENCUENTRA ‘DRAGON BALL DAIMA’?

En el trailer se pudo apreciar al nuevo villano de la serie viendo los acontecimientos que ocurrieron en la batalla contra Majin Buu, con lo cual se podría decir de manera tentativa que “Dragon Ball Daima” tiene lugar después de la batalla final de “Dragon Ball Z”.

Teniendo en cuenta que el avance no muestra ningún personaje nuevo de “Dragon Ball Super”, además de que Goku y Vegeta no aparecen con el símbolo de Whis, su actual maestro en Super, podríamos señalar que “Daima” se ubica antes de “Super”, aunque todo esto no es necesariamente una señal de que la serie esté entre “Z” y “Super”.

Otro detalle interesante es que Shin y Kibito aparecen separados en dos personas distintas, ya que como se recuerda, se fusionaron con los aretes Potara durante la saga de Majin Buu y solo se desactivaron en “Dragon Ball Super”. Sin embargo, esto también podría ser un efecto del deseo de rejuvenecimiento que configura la historia de “Dragon Ball Daima”.

En conclusión, es muy probable que ‘Dragon Ball Daima’ tenga lugar luego de la batalla de Majin Buu y antes o en alguna parte de “Dragon Ball Super”. Lo que resulta poco probable es que tenga algún vínculo con la trama de “Super” y sea una apuesta por una historia paralela, donde Goku y sus amigos se someterán a nuevas aventuras en un mundo nuevo, según explica Screenrant.

¿”DRAGON BALL DAIMA” ES CANON?

Primero que nada, debemos explicar que las historias que el autor oficial escribe se llaman “canon” en un anime, ya que son eventos que respetan la continuidad del manga principal y revelan lo que pasa realmente en la trama original de la obra. En cambio, lo que no es canon son aquellas historias que se añaden al anime sin el permiso del autor, aquellas escritas por otras personas y aquellas que van en contra de la trama original.

Ahora bien, probablemente a muchos fanáticos no les interesará la ubicación de “Dragon Ball Daima” en la línea temporal de la franquicia si no es canon, por lo que debemos señalar que la historia, la ambientación y el diseño de los personajes fueron trabajados por el propio Akira Toriyama, el creador del manga.

Durante la participación del mangaka en la Comic Con New York, manifestó que la nueva entrega se acercará a los misterios de la saga, lo que dio a interpretar que la trama será relevante, apostando por un producto canónico con el propósito de atraer el interés de los fanáticos.