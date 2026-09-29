Por Redacción EC

Octubre llega acompañado de tradiciones, celebraciones y momentos que convierten al décimo mes del año en una fecha especial para muchas personas. Mientras en distintos lugares del mundo comienzan los preparativos para Halloween, que se celebra cada 31 de octubre, en Perú las calles adquieren un marcado tono morado por las actividades vinculadas al Señor de los Milagros. Procesiones, encuentros religiosos y diversas expresiones de fe forman parte de un periodo que combina costumbres, emociones y reuniones familiares, haciendo que octubre tenga una identidad propia y sea esperado con entusiasmo por millones de personas.