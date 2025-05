Si bien ‘Vegeta’ es uno de los personajes más poderosos de todo el universo de ‘Dragon Ball’, eso no lo vuelve una persona sin miedos. De hecho, los tiene, así como nosotros. Precisamente, en esta nota te voy a comentar cuál es el gran temor del ‘príncipe’ de la raza ‘saiyajin’ que fue revelado únicamente en ‘Dragon Ball Daima’. No te distraigas para que recibas correctamente la información.

Cuando se anunció el estreno de ‘Dragon Ball Daima’ (el 12 de octubre de 2023, durante la Comic Con de New York) y posteriormente se estrenó el anime el 11 de octubre de 2024 en Japón, muchos fanáticos de la obra maestra de Akira Toriyama nos emocionamos bastante, ya que la serie significaba nuevas aventuras para ‘Gokú’ y compañía.

Además, había mucha expectativa porque se parecía un montón a lo que fue ‘Dragon Ball GT’ (un anime no canon de la franquicia). Y es que, en ‘Dragon Ball Daima’, el héroe de la Tierra volvió a ser un niño y tuvo que viajar a lugares impensados para conseguir unas ‘esferas del Dragón’ capaces de hacer que todo regresara a como era antes.

Soy consciente que al mencionar la última serie televisada de ‘Dragon Ball’, muchos piensan inmediatamente en las transformaciones que se vieron, como la de ‘Gokú Super Saiyajin 4’ y la de ‘Vegeta Super Saiyajin 3’, pero en esta ocasión no voy a profundizar en ese asunto, si no en el hecho de que en ‘Dragon Ball Daima’ se reveló un gran temor del ‘príncipe’. Para hablar sobre ello, hay que recordar lo que sucedió en el capítulo 19 del mencionado anime, que llevó el título de ‘Traición’. Esto último porque ‘Glorio’ no pidió el deseo que esperaba la ‘Dra. Arinsu’.

Debido al deseo que finalmente pidió ‘Glorio’ al ‘dragón’ del ‘Reino de los Demonios’, ‘Gokú’ y los demás volvieron a ser adultos, dando así la posibilidad de que ‘Vegeta’ hiciera frente a ‘Gomah’ con todo su poder. Justo mientras él se enfrentaba al villano de turno, que había incrementado considerablemente su fuerza gracias al ‘Tercer Ojo’, los presentes se dieron cuenta que el ‘príncipe’ se estaba quedando sin energía, razón por la cual debía dejar que otro ocupara su lugar en la batalla, pero sabían que él no lo iba a permitir. Es ahí donde ‘Bulma’ optó por hacer algo inesperado.

La mejor amiga de ‘Gokú’, dispuesta a no quedarse con los brazos cruzados, dio unos pasos al frente y gritó: “¡¡¡Vegeta!!!”. Tras llamar la atención de su pareja, le dijo: “Ya es hora de que hagas a un lado tu orgullo. ¡Dale la oportunidad de pelear a los demás!”.

El momento en que ‘Bulma’ le avisó a ‘Vegeta’ que si no dejaba de pelear, ya no iba a aceptar bañarse con él otra vez. (Foto: Toei Animation)

La carta bajo la manga que tenía ‘Bulma’

Ante esas palabras, el ‘príncipe’ respondió: “Ni loco. No importa si muero. Derrotaré a este gusano”. Esa contestación no agradó para nada a ‘Bulma’, quien acabó usando una carta que tenía bajo la manga. “Deja de decir tonterías. Si prefieres seguir peleando, no aceptaré bañarme contigo. ¿Me oyes? ¡Por más que insistas, no lo volveré a hacer nunca más!”, aseguró.

Al ver que estaba decidida a cumplir con lo expresado, a ‘Vegeta’ no le quedó de otra que retirarse de la batalla. “Pues ni hablar. Es tu turno de pelear”, le dijo el guerrero a ‘Gokú’, quien no entendió por qué de pronto a él se le habían ido las ganas de luchar, pero después se preparó para un nuevo round con ‘Gomah’.

‘Vegeta’, ante la ‘amenaza’ de ‘Bulma’, dejó de pelear con ‘Gomah’ y fue hacia donde estaba ‘Gokú’ y ‘Piccolo’. (Foto: Toei Animation)

Todo lo sucedido dejó en claro que un gran temor de ‘Vegeta’ es no tener la posibilidad de ducharse con la madre de sus hijos, ya que esa es una actividad muy agradable para él. ¿No te parece increíble? El ‘saiyajin’ más orgulloso, definitivamente, protagonizó una escena inesperada en ‘Dragon Ball Daima’.

¿Por qué ‘Vegeta’ tiene entradas tan exageradas?

En 2023, Akira Toriyama (el creador de ‘Dragon Ball’), durante una entrevista que fue publicada en ‘Dr. Mashirito Ultimate Manga Technique‘ (un libro que resume las técnicas de Kazuhiko Torishima para entrenar artistas de manga, conocidas como el ‘Método Torishima’), comentó que se había dado cuenta que mucha gente se llegaba a encariñar bastante con los villanos, a tal punto de volverlos más populares que el mismo héroe y ello no le terminó de agradar. Es por eso que pensó bien en el diseño de ‘Vegeta’.

“En las encuestas de popularidad de personajes, me preguntaba por qué los villanos ganaban en lugar del héroe. Con ‘Vegeta’, incluso me esforcé por no hacerlo atractivo, dándole una línea de cabello extremadamente dramática”, expresó el recordado mangaka, revelando así la razón por la que el guerrero más orgulloso tiene entradas tan exageradas.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí