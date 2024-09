“Twilight of the Gods” es la serie animada de Zack Snyder para Netflix, en la que hace una interpretación de la mitología nórdica y, de esta manera, cuenta una historia de amor y venganza bajo su particular estilo. El programa ha sido un éxito en la plataforma de streaming y te contamos lo que pasó en el final.

Pero, antes, repasemos algunos datos claves de la serie. Tiene una temporada y ocho episodios de 30 minutos de duración en promedio. Snyder tiene a Sigrid y Leif como sus protagonistas, dos personajes que se enamoran a pesar del contexto de guerra en que viven.

“Los dioses nórdicos siempre despertaron mi imaginación... Thor, Odín, una historia de aventuras sobre el amor, la redención y la venganza ambientada en este paisaje asombroso. Realmente me dieron ganas de sumergirme en la historia y participar”, dijo Snyder a Netflix.

De esta forma, los protagonistas tienen que plantarle cara a los mismos dioses, en una aventura de la que podrían salir muy mal parados. Te dejo el tráiler oficial de la serie que todos están viendo en la plataforma de streaming.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “TWILIGHT OF THE GODS”?

En el final de “Twilight of the Gods”, el capítulo 8, titulado “Song of Sigrid”, la obsesión de Odín por conocer su futuro lo lleva a enfrentarse a Aile, quien posee el don de la previsión. Su trágica muerte a manos de Odín ocurre justo cuando Egill llega a salvarla.

La nueva Seid-Kona, que aparece tras la muerte de Aile, simboliza la unión entre los Aesir y los Vanir, combinando las habilidades de Freya y Odín. Aunque no reconoce a Egill, él se aferra a ella para seguir luchando.

Mientras que Thor se convierte en un antagonista despiadado al ocasionar muchas muertes, incluida la de Hervor, quien se sacrifica por Sigrid. Esta seguidilla de tragedias culmina con el accidental fallecimiento de Baldr.

Loki, además, desempeña un papel crucial en la historia. Al final del capítulo, cuando Sigrid se enfrenta a Thor, apuñala a Sigrid porque sabe que matarla es un camino seguro para que ella llegue al Valhalla.

El episodio concluye con Sigrid despertando en el Valhalla, junto a Thor, quien le dice que su “canción” ha comenzado.

“Twilight of the Gods” solo tiene una temporada. Se espera que sea renovada por la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TWILIGHT OF THE GODS”?

El final de “Twilight of the Gods” da pie a que pueda darse una temporada 2 si Netflix decide renovarla, ya que prepara el escenario para el desarrollo de más historias. También se espera que el papel de Loki, en el próximo caos, sea más protagónico, afianzando el conflicto de los personajes principales.