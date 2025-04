La inteligencia artificial (IA) está transformando toda la industria del entretenimiento, y el anime no es la excepción. En los últimos años, varios estudios empezaron a experimentar con esta tecnología para crear contenido animado, algo que está generando tanto entusiasmo como preocupación en el sector.​

Uno de los casos más destacados es el cortometraje The Dog & The Boy, producido por Netflix Japón en colaboración con WIT Studio y Rinna Inc. En este proyecto, la IA fue utilizada para generar los fondos de las escenas, una decisión que Netflix justificó como un “esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra”, según el medio VICE.

Sin embargo, esta iniciativa generó controversia, ya que algunos críticos argumentaron que se estaba reemplazando el trabajo humano por tecnología, indicando que en los créditos solo se mencionaba a un “humano” como operador del programa.

Distribuido por Netflix y estrenado en YouTube en 2023, The Dog & the Boy narra la amistad entre un perro robot y un niño. (Foto: Netflix) ×

Otro ejemplo es Twins HinaHima, una serie creada por el estudio japonés KaKa Creation, donde la IA fue responsable del 95% del contenido visual según el portal Quinta Fuerza.

En China, la serie Qianqiu Shisong (Una Oda a Mil Años de Poesía) se convirtió en la primera producción animada realizada completamente con IA. Desarrollada por China Media Group y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Shanghái, esta serie utiliza la IA en todas las etapas de producción, según FayerWayer.

Qianqiu Shisong cuenta historias basadas en poesías clásicas chinas. (Foto: China Media Group) ×

Aunque se trata de una tecnología que a primera vista puede facilitar algunos procesos de producción que suelen ser laboriosos, varios profesionales de la industria han criticado su uso durante el proceso de animación.

Hayao Miyazaki, cofundador de Studio Ghibli, expresó su rechazo hacia la animación generada por IA, calificándola como “un insulto a la vida misma” y advirtiendo sobre los peligros de “perder la fe en la creatividad humana”.​

Hayao Miyazaki expresó su rechazo hacia la animación generada por IA. (Foto: AFP) ×

A pesar de las críticas, algunos estudios defienden el uso de la IA como una herramienta para optimizar procesos y enfrentar la escasez de mano de obra; no obstante, el debate sobre el impacto de esta tecnología en el arte y la cultura continúa abierto.​

¿Es este el futuro de la animación o simplemente una moda pasajera? Sin dudas, una pregunta difícil de responder. Lo cierto es que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, dejando huella en la industria del entretenimiento y demostrando una gran capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier ámbito.

Otras industrias que están sufriendo cambios tras la llegada de la IA

La inteligencia artificial (IA) está provocando cambios significativos en diversas industrias. En el sector de la manufactura, la inteligencia artificial se utiliza para optimizar las líneas de producción mediante la automatización robótica, el mantenimiento predictivo de maquinaria y el control de calidad. Esto lleva a una mayor productividad, reducción de costos y menos errores. En el ámbito de la salud, la IA está revolucionando el diagnóstico a través del análisis de imágenes, la identificación de patrones en historiales clínicos y el desarrollo de asistentes virtuales para pacientes.

Otra área impactada es el sector financiero, donde la IA se emplea para la detección de fraudes, la evaluación de riesgos crediticios, la gestión de inversiones y la atención al cliente a través de chatbots inteligentes. El comercio minorista también está experimentando una transformación con la IA, ya que que permite la personalización de la experiencia de compra, la gestión de inventarios más precisa, el análisis del comportamiento del consumidor y la optimización de la cadena de suministro.