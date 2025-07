Pocas veces me topé con una serie que me conmoviera desde el primer vistazo del tráiler. “El catálogo”, la nueva producción árabe de Netflix, lo logró. No se trata solo de un drama familiar, es una historia profundamente humana que habla de duelo, amor, crianza y redención desde una mirada muy íntima. Si alguna vez sentiste que estabas perdido en tu propia vida, esta serie te va a tocar una fibra muy especial.

Ambientada en Egipto y protagonizada por el gran Mohamed Farrag, “El catálogo” (título original: “Catalog”) nos cuenta la historia de Youssef, un hombre que debe asumir la crianza de sus dos hijos después de la muerte de su esposa. Lo interesante es que no se trata del típico drama lacrimógeno: esta historia está tejida con emoción real, con esos momentos incómodos, cómicos, torpes y muchas veces hermosos que hacen parte de la vida cuando estás tratando de reconstruirte.

Ali El Beialy como Mansour, Mohamed Farag en el papel de Youssef y Rital Abdelaziz interpretando a Karima en "El catálogo" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL CATÁLOGO”?

La premisa puede parecer sencilla, pero la ejecución es profundamente emocional. Cuando Youssef (interpretado por Mohamed Farrag) pierde a su esposa, Amina, queda completamente desorientado. No sabe cómo manejar el día a día con sus hijos, no entiende las rutinas, no sabe cómo consolarlos ni cómo conectar con ellos. Hasta que encuentra algo inesperado: una serie de videos grabados por su pareja antes de morir, con consejos sobre crianza.

Estos videos se convierten en una suerte de “catálogo” emocional, una guía espiritual que no solo lo ayuda a criar a sus hijos, sino que también lo enfrenta con sus emociones, sus errores del pasado y sus fortalezas escondidas. “El catálogo” combina drama y toques de humor muy sutiles, y aunque es una serie árabe, toca temas universales que cualquiera puede sentir como propios.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA SERIE?

“El catálogo” fue dirigida por Waleed El Halafawy, un nombre con bastante peso en la escena audiovisual de Medio Oriente, y escrita por Ayman Wattar, reconocido por abordar temas humanos con un toque de frescura. La producción corre por cuenta de Ahmed El Ganainy, quien ha trabajado en otras grandes series egipcias que también se han colado en el catálogo de Netflix.

Además, “El catálogo” forma parte del creciente interés de Netflix por ampliar su oferta de producciones originales en árabe. Anteriormente ya habían lanzado títulos como “Paranormal” (2020), “Drama Queen” (2021) y “Echoes of the Past” (2024), pero esta serie en particular se siente mucho más personal y emocional.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PUEDE VER?

La buena noticia es que no vas a tener que esperar mucho para verla. “El catálogo” se estrena en exclusiva en Netflix el próximo 17 de julio de 2025, y estará disponible a nivel global. Lo que significa que, sin importar dónde estés, vas a poder sumergirte en esta historia desde el primer día.

La serie cuenta con una temporada inicial, y si bien aún no se ha confirmado el número total de episodios, todo apunta a que será una entrega corta, ideal para maratonear en un fin de semana.

Mohamed Farag como Youssef y Riham Abdel Ghafour en el papel de Amina en la serie "El catálogo" (Foto: Netflix)

UN ELENCO POTENTE Y EMOTIVO

Una de las cosas que más me gustó de esta producción es que el elenco transmite autenticidad. Nada se siente forzado. Acá te dejo la lista completa de los actores que dan vida a esta historia, junto con sus personajes:

Mohamed Farrag como Youssef

Riham Abdel Ghafour como Amina

Tara Emad como Howaida

Khaled Kamal como Hanafy

Bayoumi Fouad como George

Samah Anwar como Om Hashem

Sedky Sakhr como Tamer

Donia Sami como Hala

Ali El Beialy como Mansour

Retal Abdelaziz como Karima

Ahmed Essam Elsayed como Osama

Rital Abdelaziz como Karima, Mohamed Farag interpretando a Youssef y Ali El Beialy en el rol de Mansour en la serie "El catálogo" (Foto: Netflix)

