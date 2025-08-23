Si viste “El mapa que me lleva a ti”, de seguro quedaste conmovido por las escenas finales que nos presenta la película; y no es para menos, ya que este no culmina con el “felices para siempre” al que hemos estado acostumbrados desde hace mucho. Si bien, las cosas no están muy claras para la audiencia, ¿qué opinan sus protagonistas Madelyn Cline y KJ Apa? Averígualo en el esta nota.

Vale precisar que el filme “The Map That Leads to You” se encuentra disponible desde el 20 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video. Está basado en la novela romántica homónima de J.P. Monninger, que fue publicado en 2017.

Una de las escenas de "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Studios)

¿QUÉ OPINAN MADELYN CLINE Y KJ APA SOBRE EL FINAL DE “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI”?

Para darte a conocer qué opinan los protagonistas sobre el final de la película, recordemos qué pasó los últimos momentos de la trama. ¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS! Pese a que Jack aceptó viajar con su amada a Nueva York, él decide no hacerlo. Con el fin de no despertar sospechas, le dice que irá al baño, momento en el que aprovecha para dejarla sola. Cuando el avión despega, el muchacho le envía un mensaje pidiéndole perdón y la bloquea.

Tres meses después, en el matrimonio de su amiga Connie con Raef, Heather se entera sobre el cáncer de Jack en una carta que le había dejado, motivo por el que lo rastrea y se encuentran en el festival en Bulgaria, donde se dan un apasionado beso. Pese a que él le menciona que está enfermo, lo único que le importa a ella es que están juntos. Fin. ¿Qué pasa después? Solamente le queda imaginar a la audiencia.

A Heather Mulgrew le encanta planificar todo, incluso sus vacaciones, en "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon Studios)

Los protagonistas de “El mapa que me lleva a ti” tienen opiniones divididas sobre este cierre ambiguo del filme. ¿Qué dijeron exactamente? En una entrevista con Entertainment Weekly, Madelyn Cline, quien interpreta a Heather Mulgrew, señaló que le encanta la ambigüedad en los finales: “Sé que a algunos les molesta, pero prefiero un final ambiguo”. Mientras que el actor KJ Apa lo calificó como interesante y deslizó la posibilidad de que su personaje no perdió la vida. “Creo que Jack murió y me entristeció. No esperaba que siguiera vivo, pero quizá viva. Nunca se sabe”.

Tras ello, Cline le siguió en el juego de palabras y manifestó que nada estaba claro, por lo que podría haber una secuela: “¿Quién dijo eso?”.

Centrándose en este tipo de finales, Apa mencionó que prefiere los finales “esperanzadores”, mientras que la actriz dijo que se inclina por historias donde todo concluye en tragedia, pero reconoció que cuando leyó el guion quedó tan conmovida que lloró a “mares”: “No podía imaginar cuántas personas han pasado por la vida con una historia de amor como esta, o te enamoras de alguien y luego sientes que la vida te detiene, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Cuánto duele lamentar algo que podría haber sido”. De inmediato, el actor le dijo en tono de broma: “Al menos no moriste”.

Jack es un muchacho que l gusta disfrutar el día a día en "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon MGM Studios)

