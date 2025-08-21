Hay historias de amor que te dejan marcados para siempre. Precisamente, esto le pasó a Heather en “El mapa que me lleva a ti”, la comedia romántica que sigue a la joven y sus dos mejores amigas viajando a Europa antes de comenzar su planificada vida en Nueva York; sin embargo, todo cambia de forma radical cuando se cruza en su camino Jack, con quien iniciará un romance inesperado que culmina en un profundo descubrimiento emocional. Cuando los secretos y las decisiones ponen a prueba su unión, el camino de la muchacha no vuelve a ser el mismo. Debido a que la trama cautivó de inicio a fin a la audiencia, varios se preguntan si se basó en una historia real. En los siguientes párrafos, te doy la respuesta.

Cabe precisar que esta producción, de 96 minutos, se encuentra disponible desde el 20 de agosto de 2025 en Amazon Prime Video. Está dirigida por Lasse Hallström y protagonizada por Madelyn Cline y KJ Apa.

¿LA SERIE “EL MAPA QUE ME LLEVA A TI” SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La repuesta corta es no. “El mapa que me lleva ti” no se basa en una historia de la vida real, pero sí se inspiró en la novela romántica homónima de J.P. Monninger, que fue publicado en 2017.

A raíz de que la trama tenía un gran potencial para ser adaptada a la pantalla, la productora estadounidense de cine y televisión Temple Hill Productions se contactó con el autor, a quien le gustó la idea de que su obra se convierta en una película.

“Ellos [Temple Hill Production] nos contactaron con un breve resumen y nos preguntaron: ‘¿Qué les parecería escribir esto?’. Me dieron un cronograma y me dijeron que lo intentara. Envié varias páginas y todos estuvimos de acuerdo en que esto era lo que íbamos a hacer”, dijo Monninger a NHPR en 2017.

Junto a Jack, Heather empieza a disfrutar la vida sin planificaciones en "El mapa que me lleva a ti" (Foto: Amazon MGM Studios / Nostromo Pictures / Temple Hill Entertainment)

Luego de algunas revisiones y consultas con editores, el autor plasmó la historia de Heather, además de mencionar los lugares que ella debía recorrer. De esta manera, se eligió destinos que uno puede visitar en un tour europeo.

Si bien, se trata de una adaptación cinematográfica, se mantiene fiel a la mayoría de los elementos dela novela original, aunque con ligeros cambios en los personajes.

