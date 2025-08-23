Si te enganchaste con “El sinuoso camino del derecho” (“Beyond the Bar”), sabrás que no se trata solo de casos legales o giros judiciales sorprendentes. Lo que hace especial a esta serie surcoreana es cómo equilibra la formación de jóvenes abogados con sus luchas internas, relaciones tensas y dilemas éticos. Ver a Hyo-min —una abogada novata con dificultad para conectar emocionalmente— crecer bajo la estricta guía de Seok-hoon fue una experiencia íntima y, por momentos, profundamente inspiradora.

Y claro, cuando una historia logra eso, lo natural es querer más. Así que me puse a buscar series similares, que mezclen lo legal con lo humano, lo profesional con lo personal. Aquí te comparto las que más me marcaron —tanto dramas coreanos como estadounidenses— para que sigas explorando este universo lleno de abogados brillantes, mentores exigentes y batallas judiciales inolvidables.

7 SERIES PARA VER SI TE GUSTÓ “EL SINUOSO CAMINO DEL DERECHO”

“Woo, una abogada extraordinaria”

Si lo tuyo son personajes que se salen del molde, entonces “Extraordinary Attorney Woo” (2022) es imprescindible. La historia de Woo Young-woo, una joven abogada con trastorno del espectro autista, es profundamente conmovedora. Interpretada magistralmente por Park Eun-bin, Woo enfrenta los prejuicios del entorno jurídico de Seúl mientras demuestra que su manera distinta de pensar puede ser su mayor fortaleza. Esta serie no solo emociona, también educa y amplía la noción de diversidad en las profesiones más exigentes. Disponible en Netflix.

“Suits”

Cambiar radicalmente de tono, pero sin alejarse del corazón de la narrativa legal, es lo que ofrece “Suits” (2011-2019). Ambientada en un bufete top de Nueva York, esta serie estadounidense protagonizada por Gabriel Macht y Patrick J. Adams es adictiva por su ritmo, inteligencia y estilo. El vínculo entre Harvey y Mike —un abogado estrella y su protegido sin título universitario— recuerda a la dinámica entre Seok-hoon y Hyo-min. Aquí, la presión es constante, los trajes son impecables y cada diálogo parece una partida de ajedrez.

“Law School”

Otra gran joya coreana es “Law School” (2021), disponible también en Netflix. La trama se desarrolla en la ficticia Universidad de Derecho de Hankuk, donde un asesinato durante un simulacro judicial cambia la vida de estudiantes y profesores por completo. Me pareció fascinante cómo la serie cuestiona la función de la ley y la moral en un sistema académico que, muchas veces, prioriza las apariencias sobre la justicia. El elenco, liderado por Kim Myung-min y Ryu Hye-young, entrega actuaciones intensas y creíbles.

“The Good Wife”

Si prefieres un enfoque más maduro y emocional, “The Good Wife” (2009-2016) es la elección perfecta. Protagonizada por Julianna Margulies, esta serie cuenta cómo Alicia Florrick, una ama de casa forzada a volver al mundo legal tras el escándalo público de su esposo, reconstruye su carrera mientras lidia con la presión mediática y familiar. Ambientada en Chicago, este drama legal y político refleja con maestría los conflictos de una mujer fuerte que debe elegir entre lo correcto y lo necesario.

“Ms. Hammurabi”

Basada en la novela de un juez real de Corea del Sur, “Ms. Hammurabi” (2018) ofrece una mirada única al trabajo judicial. Aquí, los protagonistas no son abogados, sino jueces. Go Ara lidera un trío con posturas muy distintas sobre cómo ejercer justicia: idealismo, rigidez legal y experiencia. Esta serie me atrapó por cómo humaniza el rol del juez y muestra los matices de cada caso, recordándonos que el derecho, al final, no es blanco o negro.

“How to Get Away with Murder”

No podía dejar fuera a “How to Get Away with Murder” (2014-2020), una de las series más intensas que he visto. Creada por Peter Nowalk y producida por Shonda Rhimes, sigue a Annalise Keating, interpretada por la poderosa Viola Davis, en su rol como profesora de derecho y abogada criminalista. Cada episodio es una montaña rusa de secretos, ambición y dilemas éticos. Si te gustó “Beyond the Bar” por sus tensiones morales y mentores imponentes, este thriller legal te va a fascinar.

“Boston Legal”

Para terminar, te recomiendo “Boston Legal” (2004-2008), una serie que mezcla el drama legal con comedia y crítica social. Con actuaciones memorables de James Spader y William Shatner, este spin-off de “The Practice” se atreve a romper las reglas del género. Lo interesante aquí no son solo los casos, sino las relaciones entre personajes que, pese a su excentricidad, logran conmoverte. Ideal para quienes buscan una dosis de humor en medio del rigor legal.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.