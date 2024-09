Después del final de la cuarta temporada de “Emily in Paris”, los fanáticos de la serie de Netflix creada y producida por Darren Star se preguntan por el destino de sus protagonistas. ¿Qué pasará con Emily (Lily Collins) y Gabriel (Lucas Bravo)? ¿Qué sigue para Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), Mindy Chen (Ashley Park) y el resto de personajes principales? Pero sin duda lo que más ha causado intriga es la última decisión de Emily y su significado. ¿La comedia romántica cambiará de nombre? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

De hecho, el cambio de título de la popular serie es algo con lo que Netflix ha jugado en los avances de los últimos capítulos de la cuarta entrega. Al final del último tráiler, se tacha París y se reemplaza por Roma. ¿Se trata de una pista sobre lo que sucederá con una posible próxima temporada?

En la segunda parte de la cuarta entrega de “Emily in Paris”, la joven ejecutiva de marketing realiza un romántico viaje a Roma en compañía de Marcello Muratori (Eugenio Franceschini), quien le muestra los principales atractivos de la Ciudad Eterna. Pero ¿eso significa que Emily abandona París?

Marcello (Eugenio Franceschini) y Emily Cooper (Lily Collins) empiezan una relación romántica al final de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

“EMILY EN ROMA”, ¿SERÁ EL TÍTULO DE LA TEMPORADA 5?

Cuidado, si aún no has visto los nuevos episodios, los siguientes spoilers podrían arruinar tu experiencia. Luego de terminar su relación con Gabriel y tener una fuerte discusión, Emily se reencuentra con el hombre que la ayudó en los Alpes. Tras recorrer París juntos hasta el amanecer, Marcello la invita a pasar un fin de semana en Roma.

Para evitar que Sylvie insista en que le consiga una entrevista con Muratori, el director de la empresa familiar, Emily miente sobre su destino de vacaciones. Sin embargo, una fotografía la delata y provoca la visita inesperada de su jefa.

Aunque las negociaciones de los Muratori con Agence Grateau ocasionan un conflicto entre Emily y Marcello, logran resolver sus diferencias e inician un romance. Antes de que la protagonista de “Emily in Paris” pueda volver a París, Sylvie le informa que debe quedarse a cargo de la sede de la agencia en Roma.

Pero eso no es todo. Emily se muda a un nuevo departamento en Roma e incluso considera cambiar el nombre de cuenta de Instagram a “Emily in Roma”. No lo hace debido a la interrupción de Marcello, pero aún es posible. Aunque todavía no se ha confirmado una quinta temporada, todo parece indicar que se realizarán más episodios.

Emily Cooper (Lily Collins) piensa en cambiar el nombre de su Instagram al final de la temporada 4 de "Emily in Paris" (Foto: Netflix)

Emily, ¿volverá a París?

Luego de ganar su primera estrella Michelin, Gabriel aclara las cosas con Genevieve (Thalia Besson), quien anteriormente le dio un beso, e intenta comunicarse con Emily sin éxito. Tiene puestas sus esperanzas en el pronto regreso de su ex a París, sin embargo, queda devastado al escuchar que Emily se mudó a Roma.

Gracias a la motivación de Alfie, el chef decide no darse por vencido y luchar por Emily. Busca a Mindy y pregunta por la nueva dirección de Emily. ¿Logrará recuperar su amor y conseguirá que vuelva a París?