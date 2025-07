CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigido y escrito por Kwon Oh Seung, “Gatillo” (“Trigger” en inglés y “Teurigeo” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix que sigue al oficial Lee Do (Kim Nam-gil) mientras investiga las misteriosa distribución de armas ilegales en Corea del Sur. Sin buscarlo, consigue la peculiar ayuda de Moon Baek (Kim Young-kwang), un hombre que no tiene nada que perder. ¿Quién está detrás del caos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Logran detenerlo antes de que provoque más muertes?

Las armas son ilegales en Corea, pero alguien se encarga de que todo tipo de pistolas sean entregadas a personas que tienen motivos para utilizarlas. Todo empieza con un estremecedor tiroteo en una residencia estudiantil. Cuando la policía detiene al perpetrador, este admite que lo hizo porque nadie quería seguir las reglas del lugar y lo ignoraban continuamente. Además, revela que no es el único que tiene un arma.

Mientras la policía investiga cómo ese hombre consiguió las armas, un delincuente que cumple arresto domiciliario recibe un paquete y se prepara para vengarse de los oficiales que lo monitorean. Lee Do registra la casa del sospechoso, pero solo se encuentra con Moon Baek, quien confiesa que recibió una caja con bajas y una lista de direcciones en las que podía encontrar armas. Desde ese momento, se ofrece a ayudar al oficial.

Cho Hyeon Sik (Kim Won-hae) y Lee Do (Kim Nam-gil) investigan la distribución anónima de armas en la serie surcoreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “GATILLO”?

Los dos protagonistas de “Gatillo” tienen historias trágicas. Moon Baek dice que fue abandonado por su madre y secuestrado por una banda que pretendía vender sus órganos. Tras ser rescatado, su vida mejoró un poco y más tarde trabajó en una empresa de armamentos, pero renunció cuando se enteró de que tenía cáncer. Esa es la supuesta razón por la que buscaba un arma, quería terminar con su vida.

Por su parte, Lee Do perdió a su madre de manera trágica y sangrienta cuando era pequeño. Luego cuando era parte del ejército sobrevivió a operaciones muy peligrosas en las que se vio obligado a matar a algunas personas para salvar a otras. Tras dejar la milicia, se prometió no volver a tocar un arma, pero las circunstancias lo obligan a romper esa promesa.

Mientras ellos siguen el rastro de las armas, Koo Jeong Man (Park Hoon) planea traicionar a su jefe Gong Seok-ho luego de que este no le diera el puesto que le prometió por deshacerse de Kim. Antes de eliminar a este último, descubre que existe un depósito de armas militares, así que le perdona la vida para que lo ayude a conseguirlas.

En tanto, la ciudad sufre por el derramamiento de sangre. La señora Oh Gyeong Suk (Gil Hae-Yeon), una mujer que busca justicia para su hijo y por la que Lee Do siente aprecio, también recibe una pistola y decide cobrar venganza. Además, un estudiantes que sufre bullying se casa de los maltratos de sus compañeros y decide utilizar la pistola que recibió en un misterioso paquete. ¿Quién está detrás de todo?

Moon Baek (Kim Young-kwang) es quien está detrás de la distribución de las armas en la serie surcoreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “GATILLO”?

¿Quién está detrás de la distribución de armas ilegales?

Moon Baek es quien mueve los hilos desde las sombras. Solo una parte de su triste historia es cierta, pero fue suficiente para marcarlo de por vida y buscar que el caos se extienda. En Estados Unidos, es adoptado por un mafioso que se dedica al contrabando de armas quien le obsequió un ojo azul, lo llama Blue Brown y le enseña todo sobre el negocio.

Baek decide sembrar el caos en Corea solo por venganza, por destruir el lugar en el que sufrió tanto. Es consciente de que más de una persona desea un arma para distintos fines y se aprovecha de eso para crear un escenario sangriento. El protagonista de “Gatillo” sospecha de su aliado, pero no se da cuenta de la verdad hasta que ya es demasiado tarde.

Intenta detenerlo, pero la violencia que azota Corea se convierte en un obstáculo para capturar al culpable. Para empeorar las cosas, Baek le ofrece armas a todos los que las soliciten y cada vez más personas tienen pistolas en su poder. Incluso los que temen ser atacados. Se realizan protestas exigiendo armas y otras para que se detenga su distribución.

¿Qué pasó con Lee Do y Moon Baek?

Después de que Gong Seok-ho y Kim se eliminan entre ellos y Jeong-man se queda con su dinero, Lee Do descubre que las armas tienen chips de rastreo. Planea llegar hasta el lugar desde donde se emite la señal, pero Baek le avisa que alguien está a punto de utilizar armas ilegales. Cuando el policía llega al lugar, se da cuenta de que se trata de su superior Cho Hyeon Sik (Kim Won-hae).

Aunque Lee convence a Cho Hyeon Sik de no cometer ese grave error, Baek interviene y lo asesina. Do jura venganza, pero cuando tiene la oportunidad de capturarlo, lo descarta por proteger a un niño indefenso. No obstante, Baek es abatido por otro oficial.

Al final de “Gatillo”, la calma regresa a Corea y las autoridades exigen que se entreguen las armas ilegales. Lee Do cuida del niño que salvó. Baek está grave en el hospital y tiene pocas probabilidades de salvarse, sobre todo porque ordenan su ejecución.

Lee Do (Kim Nam-gil) logra detener a Baek al final de la serie coreana "Gatillo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “GATILLO”?

“Gatillo” está disponible en Netflix desde el 25 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

