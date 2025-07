CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que Morfeo (Tom Sturridge) cumple el deseo de su hijo Orfeo (Ruairi O’Connor) y mancha sus manos de sangre de su familia, se convierte en el siguiente objetivo de las Furias, quiénes prefieren ser llamadas las Benévolas. Por lo tanto, en el volumen 2 de la segunda y última temporada de “Sandaman”, Dream debe buscar la manera de evitar su destino o dejar su reino protegido cuando él sea llamado por la muerte. ¿Qué pasó con el protagonista de la serie de Netflix desarrollada por Neil Gaiman, David S. Goyer y Allan Heinberg?

Al ver que el futuro de su reino está en juego, Morfeo decide buscar a las autoridades superiores a Los Eternos con la esperanza de encontrar la forma de cambiar las reglas. Sin embargo, sus padres Tiempo y Noche, no quieren ni pueden hacer nada para ayudarlo. Dream se despide de ellos y busca otra manera de proteger a Ensoñación. Parece un buen momento para cobrar la deuda de Loki (Freddie Fox).

Loki, quien está aliado con Robin Goodfellow (Jack Gleeson), se niega a seguir las órdenes de Morfeo, así que secuestra al pequeño Daniel y engaña a Lyta Hall (Razane Jammal) para que piense que el protagonista de “Sandman” se llevó a su hijo tal como había prometido. Su principal objetivo es que las Furias lo alcancen y él quede libre para continuar con sus travesuras.

Daniel se convierte en un dios por culpa de Loki en el volumen 2 de la segunda y última temporada de "Sandman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SANDMAN” - TEMPORADA 2 VOL. 2?

Mientras Lyta y Rose Walker (Vanesu Samunyai) buscan a Daniel, Morfeo recluta a Johanna Constantine (Jenna Coleman) para que encuentre al pequeño en el mundo de la vigilia. Aunque inicialmente la acompaña en la búsqueda, se da cuenta de que no puede estar mucho tiempo fuera de su reino, ya que las diosas de la venganza podrían apoderarse de Ensoñación.

Para que Johanna no quede desprotegida, Morfeo vuelve a crear a Corintio (Boyd Holbrook) y le encomienda la misión de encontrar a Daniel y llevarlo a su reino, donde llega Cluracan en busca de su hermana Nuala (Ann Skelly). Aunque ella se niega a abandonar ese lugar, Dream le dice que se marche porque no está a salvo en su reino.

Loki le hace creer a Lyta que su hijo murió calcinado, pero esa solo es una parte de la verdad, ya que tras ser expuesto al fuego (al estilo de Demeter) Daniel se convirtió en un dios. Todavía luce como un bebé, pero tiene la misma sabiduría y poder de Morfeo. Corintio y Johanna lo encuentran poco después y lo llevan al reino del protagonista de “Sandman”.

En tanto, Odín y Thor se llevan a Loki. Lyta es convocada por las Furias, quienes la convencen de unirse a ellas para dar muerte a Morfeo. Aprovechando que Dream no está en su reino, lo invaden y asesinan a todos a su paso. No obstante, Morfeo regresa a tiempo para enfrentarlas.

Lyta Hall (Razane Jammal) se une a las Furias para vengar la muerte de su hijo en el volumen 2 de la segunda y última temporada de "Sandman" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “SANDMAN” - TEMPORADA 2 VOL. 2?

¿Qué pasó con Morfeo?

Cuando Lyta ve a su hijo, tiene dudas sobre su venganza, pero las Furias le recuerdan que ese ya no es Daniel y que no lo podrá recuperar. Para evitar la destrucción de su reino y de quienes están bajo su protección, Dream convoca a las Benévolas y les exige terminar con todo. Estas le recuerdan que no pueden irse hasta que su tarea esté completa.

Morfeo le da una última misión a Matthew el Cuervo (Patton Oswalt): convocar a su hermana la Muerte (Kirby Howell-Baptiste). Cuando ella llega le pregunta si está listo para partir y le extiende la mano. En ese momento, Nuala regresa a Ensoñación para luchar, pero ya es tarde, Dream ha tomado la mano de su hermana.

A partir de ese momento, Daniel se convierte en el nuevo Sueño de los Eternos y adopta la forma de un adulto, quien habla con Destrucción (Barry Sloane), mientras sus hermanos, Destino (Adrian Lester), Muerte (Kirby Howell-Baptiste), Deseo (Mason Alexander Park), Desesperación (Donna Preston) y Delirio (Esmé Creed-Miles), asisten al funeral de Morfeo. También se presentan Hob Gadling (Ferdinand Kingsley), Johanna Constantine (Jenna Coleman) y Alex Burgess (Laurie Kynaston).

Tras la ceremonia, los Eternos le dan la bienvenida al nuevo Dream, quien antes habló con Lyta. Lucienne (Vivienne Acheampong) acepta quedarse en Ensoñación, al igual que Nuala y el resto del grupo, incluidos los que Daniel revivió. Johanna y Corintio acuerdan volverse a ver en sus sueños.

“Creo que es un final realmente apropiado, y es realmente hermoso que terminemos donde empezamos”, aseguró Howell-Baptiste a Tudum. “Empezamos con una cena familiar que da inicio al evento, y terminamos con otra cena familiar, y así lo cerramos todo de nuevo”.

Los Eternos le dan la bienvenida al nuevo Sueño al final del volumen 2 de la segunda y última temporada de "Sandman" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SANDMAN” - TEMPORADA 2 VOL. 2?

Los últimos episodios de la segunda temporada de “Sandman” están disponibles en Netflix desde el 24 de julio de 2025, por lo tanto, para ver el final solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

