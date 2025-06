Hay días en los que me siento frente al televisor, abro Netflix y me quedo ahí, atrapado en ese ciclo infinito de buscar algo bueno para ver. A veces quiero acción, otras algo de drama o comedia, pero últimamente andaba con ganas de una de esas películas visualmente potentes, con batallas épicas y un protagonista que se vea realmente imponente. Y claro, cuando pienso en ese tipo de cine, Jason Momoa siempre aparece en la lista.

Lo curioso es que me topé con una película que recuerdo vagamente haber visto anunciada en su momento, pero que pasó medio desapercibida en los cines. Y no me extraña: entre tanta competencia, huelgas en Hollywood y algunas decisiones de marketing cuestionables, algunas producciones simplemente no tienen el estreno que merecen. Pero qué sorpresa me llevé cuando la vi reviviendo con fuerza en streaming, siendo una de las más vistas del momento en Netflix.

Es increíble cómo algunas películas encuentran su verdadero público en casa. No en la pantalla grande, sino en la comodidad del sofá, con una buena pizza y sin gente haciendo ruido al lado. Eso le pasó a esta película. Y ahora que la vi completa, me pregunto cómo fue que no tuvo más reconocimiento desde el principio, porque honestamente... no tiene desperdicio.

Estoy hablando de “Aquaman y el Reino Perdido” (Aquaman and the Lost Kingdom), la tan esperada secuela del exitoso filme de 2018, que hoy se está convirtiendo en todo un fenómeno en Netflix. Si estabas buscando una buena recomendación para tu próxima maratón, aquí te cuento por qué esta peli merece una oportunidad.

Jason Momoa como Arthur Curry en la película "Aquaman y el Reino Perdido" (Foto: Warner Bros.)

¿DE QUÉ TRATA “AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO”?

La historia arranca unos años después del final de “Aquaman” (2018). Arthur Curry, el mismísimo Aquaman (interpretado por Jason Momoa), ya es rey de la Atlántida, está casado con Mera (Amber Heard) y tiene un hijo. Pero ser rey no es tan fácil como parecía. Mientras él intenta equilibrar su vida entre el mar y la tierra, el villano David Kane, mejor conocido como Manta Negra (Yahya Abdul-Mateen II), sigue buscando venganza por la muerte de su padre.

Las cosas se complican cuando Manta encuentra un antiguo artefacto atlante, el Tridente Negro, que lo posee con un poder oscuro y casi imparable. Lo que sigue es una carrera contra el tiempo, en la que Aquaman deberá formar una improbable alianza con su medio hermano Orm (Patrick Wilson) para evitar una catástrofe que amenaza con destruir no solo la Atlántida, sino el planeta entero.

ACTORES Y PERSONAJES

Jason Momoa como Arthur Curry / Aquaman. El protagonista absoluto. Rey de Atlantis, mitad humano y mitad atlante. Puede comunicarse con la vida marina, nadar a velocidades extremas y manejar el tridente como nadie.

Patrick Wilson como Orm Marius. Medio hermano de Aquaman. Fue antagonista en la primera entrega, pero esta vez se convierte en un aliado clave. Tiene un arco de redención bastante interesante.

Amber Heard como Mera. Reina de Atlantis, poderosa guerrera y esposa de Arthur. Puede controlar el agua con su mente y tiene un rol activo en la defensa del reino y su familia.

Yahya Abdul-Mateen II como David Kane / Manta Negra. El gran villano de esta entrega. Más despiadado que nunca, busca venganza con la ayuda del misterioso y peligroso Tridente Negro.

Nicole Kidman como Atlanna. Madre de Arthur y Orm, y antigua reina de Atlantis. Aunque su aparición es breve, aporta peso emocional a la historia.

Temuera Morrison como Thomas Curry. Padre humano de Aquaman. Su relación con Arthur sigue siendo un ancla emocional importante.

Randall Park como Dr. Stephen Shin. Científico obsesionado con la Atlántida. Se une a Manta Negra para buscar poder, pero tiene sus propias dudas a lo largo del camino.

Dolph Lundgren como Rey Nereus. Padre de Mera y uno de los líderes de los reinos submarinos. Vuelve a tener un rol diplomático clave.

Martin Short como la voz de Kingfish. Curiosa pero memorable incorporación: presta su voz a un excéntrico señor del crimen de un refugio pirata llamado Ciudadela Hundida.

Jason Momoa como Arthur Curry en la película "Aquaman y el Reino Perdido" (Foto: Warner Bros.)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA?

“Aquaman and the Lost Kingdom” está disponible en Netflix. Si ya tienes cuenta en la plataforma, puedes buscarla directamente y comenzar a verla sin costo adicional. Está dentro del catálogo general, sin restricciones de idioma ni zona horaria.

La película tiene una duración de aproximadamente 2 horas, ideal para una noche de acción y fantasía. Si tenés una buena pantalla o sistema de sonido, te recomiendo que lo aproveches, porque los efectos visuales y la ambientación submarina están pensados para lucirse.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.