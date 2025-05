Juro que nadie vio venir el último cameo de “The Last of Us”. Después de todo, luego de apariciones especiales como las de Nick Offerman y Murray Bartlett como Bill y Frank o la de Anna Torv como Tess, ¿quién imaginaría a una vieja estrella de Nickelodeon en este mundo postapocalíptico?

Al comenzar ‘Day One‘, que ha sido el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie, volvemos al 2018, once años antes de los eventos actuales de “The Last of Us”. En Seattle, un grupo de soldados de FEDRA comparte unas cuantas historias mientras viaja en un camión blindado, en medio de la agitación que se vive en la ciudad. ¿Qué historias? Básicamente, del abuso que cometen día a día contra los sobrevivientes. Se ríen. Para ellos, es un juego. En especial para el centro de la conversación, un soldado identificado como Janowitz, que no es más que Josh Peck, el mismísimo actor de “The Amanda Show” y “Drake & Josh” y recurrente protagonista de la polémica en redes sociales por sus supuestas diferencias con Drake Bell.

Durante los menos de 5 minutos de su participación, Janowitz habla de otro soldado, un tal Greenberg, riéndose de cómo le reventó la cabeza a un “votante”, que es el nombre que irónicamente usan para referirse a las personas que viven bajo el control de FEDRA. Son “votantes” porque ya no lo son en la práctica. Perdieron todos sus derechos.

LAS REACCIONES QUE DEJÓ LA APARICIÓN DE JOSH PECK EN “THE LAST OF US”

En principio, me sorprendió bastante la aparición de Josh Peck en “The Last of Us”, aunque no por las razones que quizá imaginas malintencionadamente, sino porque jamás hubiese relacionado al actor con una trama de este tipo luego de verlo varios años en Nickelodeon.

Y parece que no fui el único:

¿QUÉ PASÓ AL FINAL CON EL PERSONAJE DE JOSH PECK?

¿Qué pasó con Janowitz? Nada bueno, pero parece que se lo merecía.

La anécdota sobre Greenberg termina cuando el vehículo de FEDRA se detiene al ser rodeado por un grupo de ciudadanos, que si bien parecen desarmados, sugieren peligro a todas luces. Los soldados creen que se trata de miembros de WLF, que es el grupo al que Ellie está persiguiendo actualmente.

Isaac, el sargento del pelotón, baja del camión con un solo hombre, que no es el de Josh Peck, y se presenta ante el gentío. Se identifican mutuamente y entonces pasa lo que tiene que pasar: Isaac vuelve sobre sus pasos, coge unas granadas y las arroja dentro del vehículo de transporte, cerrando las puertas inmediatamente. Los mata a todos, incluido Peck. Se había unido a los WLF, y como la serie muestra más adelante, se convierte con el tiempo en su líder.

De hecho, Isaac es uno de los principales antagonistas de “The Last of Us”.

¿CÓMO VER “THE LAST OF US”?

La segunda temporada de “The Last of Us” es emitida los domingos a las 9:00 pm (ET) por HBO y a la misma hora, cada capítulo está disponible en Max, la plataforma de streaming del canal.

AVANCE DEL PRÓXIMO EPISODIO DE “THE LAST OF US”

