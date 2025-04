La serie “The Last of Us” se consolidó como una de las favoritas de los clientes de HBO y Max en el año 2024. Por ello, es totalmente comprensible que un gran número de fans estén ansiosos por conocer cuándo, a qué hora y cómo ver la temporada 2 de la producción. Si ese es tu caso, esta nota es para ti. A continuación, te cuento todo lo que debes saber sobre el lanzamiento de sus nuevos episodios.

Vale precisar que la segunda entrega de la serie de HBO y Max se basa en el aclamado videojuego “The Last of Us: Part II” de Naughty Dog.

Además, a lo largo de sus capítulos, podemos deleitarnos con el trabajo de Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Isabela Merced, entre otras estrellas.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Last of Us” - Temporada 2:

¿DE QUÉ TRATA “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

Si no estás familiarizado con la trama de la serie, debes saber que esta se centra en una sociedad destruida por una pandemia causada por el hongo Cordyceps, el cual se adueña del cuerpo de los humanos.

Entonces, la segunda entrega del show televisivo se desarrolla tras cinco años de paz después de los eventos de la primera temporada. Así, podemos ver cómo Joel y Ellie viven una vida idílica en una ciudad de supervivientes en Wyoming.

Sin embargo, un día, la tranquilidad del lugar se ve amenazada por un evento violento inesperado... arrastrando a nuestros protagonistas a un conflicto entre ellos y a un mundo mucho más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

La temporada 2 de “The Last of Us” se estrena el 13 de abril del 2025. Desde entonces, los capítulos se lanzarán semanalmente cada domingo, hasta el 25 de mayo.

Guía de episodios de “The Last of Us” - Temporada 2:

Episodio 1: domingo 13 de abril del 2025

domingo 13 de abril del 2025 Episodio 2: domingo 20 de abril del 2025

domingo 20 de abril del 2025 Episodio 3: domingo 27 de abril del 2025

domingo 27 de abril del 2025 Episodio 4: domingo 4 de mayo del 2025

domingo 4 de mayo del 2025 Episodio 5: domingo 11 de mayo del 2025

domingo 11 de mayo del 2025 Episodio 6: domingo 18 de mayo del 2025

domingo 18 de mayo del 2025 Episodio 7: domingo 25 de mayo del 2025

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

HBO ha confirmado que los episodios de “The Last of Us” - Temporada 2 se lanzan a las 9:00 p.m. (ET). Presta atención a la lista.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET)

6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del lunes

¿CÓMO VER “THE LAST OF US” - TEMPORADA 2?

Para disfrutar de la temporada 2 de “The Last of Us” tan solo debes conectarte a la señal en vivo de HBO en el horario indicado o acceder al LINK oficial del espectáculo si es que cuentas con una suscripción activa al servicio de streaming Max.

El póster de la temporada 2 de "The Last of Us", serie dramática creada por Craig Mazin y Neil Druckmann (Foto: HBO) ×