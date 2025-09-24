La nueva superproducción de Netflix, “House of Guinness”, expone la historia real detrás del clan Guinness, una familia marcada por el poder, los secretos y los escándalos. La serie desarrolla cómo, tras la muerte de Benjamin Guinness en 1868, los herederos debieron enfrentarse a un legado colosal, forjando disputas internas que cambiaron para siempre la historia de la cerveza negra más famosa del mundo.

Pero detrás de este drama histórico hay un detalle fascinante: la idea surgió de Ivana Lowell, descendiente directa de la familia Guinness, quien inspirada en su propia memoria familiar, plasmó en un guion la verdadera magnitud de los conflictos, las rivalidades y la pasión que moldearon a uno de los linajes más influyentes de Irlanda.

¿ESTÁ “HOUSE OF GUINNESS” BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

Sí. “House of Guinness” no es una ficción cualquiera: toma como punto de partida hechos históricos documentados de la poderosa familia Guinness, creadores de la cerveza negra más famosa del mundo. El relato arranca tras la muerte de Benjamin Guinness en 1868, nieto del fundador Arthur Guinness, quien dejó a sus cuatro hijos un imperio cervecero convertido en una de las industrias más importantes de Irlanda.

El fallecimiento de Benjamin encendió la chispa de un complejo drama de sucesión. El testamento reveló tensiones entre hermanos, repartos desiguales de la herencia y el peso de una enorme responsabilidad empresarial, todo ello en medio de un contexto social y político convulso: los movimientos de independencia, las luchas religiosas y la pobreza de la mayoría católica frente a una élite protestante adinerada de la que los Guinness formaban parte.

Anthony Boyle como Arthur en la serie "La casa Guinness" (Foto: Netflix)

LA INSPIRACIÓN DE IVANA LOWELL

Ivana Lowell, nieta de Maureen Guinness, fue la encargada de dar forma inicial a esta historia. Su guion de 20 páginas sobre la vida familiar de los Guinness llamó la atención de Steven Knight, quien terminó desarrollando la serie en ocho episodios. “Nuestra historia era mucho más jugosa que ‘Downton Abbey’, además, todo era verdad”, contó Lowell en una entrevista con la BBC.

Con personajes históricos y ficticios —como el capataz Sean Rafferty, interpretado por James Norton—, “House of Guinness” combina realidad y drama televisivo para ofrecer un retrato vibrante de una saga que marcó la identidad de Irlanda y conquistó al mundo desde la fábrica de St. James’s Gate en Dublín.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.