Si eres fan de las historias de romance adolescente en tono de comedia dramática, no te puedes perder “La nobleza de las flores” (en inglés: “The Fragrant Flower Blooms with Dignity” y en su idioma original: “Kaoru Hana wa Rin to Saku“), el anime de Netflix centrado en un amor que desafía los prejuicios sociales. Pero, ¿sabes de qué trata y cómo ver la producción? Pues, descúbrelo en las siguientes líneas.

Vale precisar que la serie es la adaptación del manga homónimo de Saka Mikami y está producida por CloverWorks, estudio también detrás de títulos como “Spy x Family”, “My Dress-Up Darling” y "The Promised Neverland“.

La dirección corre a cargo de Miyuki Kuroki y Satoshi Yamaguchi, mientras que el guion tiene como responsable a Rino Yamazaki.

¿DE QUÉ TRATA “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”?

“La nobleza de las flores” se desarrolla en un entorno donde dos centros educativos vecinos representan realidades completamente distintas.

Por un lado está Chidori, un instituto público masculino conocido por albergar estudiantes con bajo rendimiento académico y reputación de problemáticos.

Al otro lado se encuentra Kikyo, una prestigiosa academia privada femenina donde estudian jóvenes de familias acomodadas y con altos estándares sociales.

En este contexto conocemos a Rintaro Tsumugi, un estudiante de segundo año de Chidori cuya apariencia intimidante oculta una personalidad tímida y bondadosa.

Resulta que él trabaja en una pastelería familiar, donde conoce a Kaoruko Waguri, una estudiante de Kikyo que se convierte en cliente habitual del establecimiento.

Cabe resaltar que ella es una joven de apariencia delicada y refinada, pero de gran corazón, alegre y humilde.

Entonces, su vínculo marca el inicio de una amistad que evoluciona hacia algo más profundo... desafiando los prejuicios que separan ambas escuelas.

MIRA EL AVANCE DE “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”

¿QUIÉNES SON LAS VOCES ORIGINALES DE LOS PERSONAJES DE “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco en japonés de “La nobleza de las flores”:

Yoshinori Nakayama como Rintaro Tsumugi

Honoka Inoue como Kaoruko Waguri

Aya Yamane como Subaru Hoshina

Koki Uchiyama como Saku Natsusawa

Kikunosuke Toya como Shohei Usami

Hiiro Ishibashi como Ayato Yorita

¿CÓMO VER “LA NOBLEZA DE LAS FLORES”?

“La nobleza de las flores” se estrena en Netflix el domingo 7 de septiembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

El póster de "La nobleza de las flores", anime de Netflix que explora géneros como la comedia, el drama y el romance (Foto: CloverWorks)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí