“The Girlfriend” se perfila como un thriller psicológico inquietante y sofisticado, preparado para atrapar a la audiencia desde su estreno el 10 de septiembre en Amazon Prime Video. Una historia intensa y llena de suspenso, centrada en las grietas que surgen en una familia cuando entra en escena una joven misteriosa llamada Cherry.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “THE GIRLFRIEND”?

La trama sigue a Laura, interpretada por Robin Wright, una exitosa mujer cuyo mundo perfecto comienza a derrumbarse cuando su hijo Daniel (Laurie Davidson) le presenta a su novia, Cherry (Olivia Cooke). Lo que a simple vista parece una relación inocente despierta en Laura el temor de que Cherry no es quien dice ser, y pronto ese instinto maternal se convierte en una peligrosa espiral de sospechas y emociones contradictorias.

La serie, compuesta por seis episodios, ofrece una narrativa que juega con múltiples puntos de vista, alternando entre la percepción de Laura, la misteriosa Cherry y un punto de vista omnisciente que transforma cada escena en un puzzle psicológico. Es una adaptación del exitoso libro de Michelle Frances, producida por Imaginarium Productions y Amazon MGM Studios, con episodios dirigidos por Robin Wright y Andrea Harkin.

Robin Wright y Andrea Harkin son los directores de "The Girlfriend" (Foto: Amazon Prime Video)

EL REPARTO DE ACTORES DE “THE GIRLFRIEND”

El reparto principal incluye a actores de alto nivel: Robin Wright como Laura y a Olivia Cooke como Cherry, con Laurie Davidson como Daniel y Waleed Zuaiter como Howard, el esposo de Laura.

El elenco se completa con figuras como Anna Chancellor, Francesca Corney, Shalom Brune-Franklin, Karen Henthorn, Leo Suter y Tanya Moodie, quienes dan vida a personajes que tejen una red de alianzas, secretos y tensión psicológica.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER “THE GIRLFRIEND”?

En cuanto a cómo verla, todos los episodios estarán disponibles desde el 10 de septiembre de 2025 en Prime Video, permitiendo un maratón cargado de tensión desde el primer minuto.

Sobre el costo, en Estados Unidos puedes acceder a Amazon Prime por US$14.99 al mes o US$139 al año, lo que incluye Prime Video. Si prefieres solo la plataforma de streaming, el plan individual cuesta US$8.99 mensuales. También hay tarifas reducidas: estudiantes pagan US$7.49 al mes o US$69 al año, y personas con asistencia gubernamental califican para Prime Access a US$6.99 mensuales.

