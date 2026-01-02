CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de que un adolescente llamado Silas aparece muerto en un lago de la península de Bjäre, la inspectora Dani (Krista Kosonen) asume el caso a pesar de que tiene un vínculo personal con la víctima en “La tierra del pecado” (“Land of Sin” en inglés y “Synden” en su idioma original), miniserie sueca de Netflix creada y dirigida por Peter Grönlund (“Goliath”, “Beartown”). Mientras investiga junto a su nuevo compañero, Malik (Mohammed Nour Oklah), la protagonista es presionada por el patriarca de la familia Duncke, Elis (Peter Gantman), quien planea tomar la justicia en sus manos. ¿Quién es el verdadero asesino?

El thriller dramático ambientado en un mundo incierto marcado por el conflicto y la violencia empieza con Dani enterándose de la desaparición de Silas por una llamada de Ivar Duncke, quien le exige que busque al adolescente. Más tarde, el cadáver aparece en un lago, pero los exámenes forenses determinan que fue asesinado en otro lugar. ¿Quién lo hizo? Elis exige que la policía se mantenga al margen, pero Dani lo ignora.

Dani y Malik siguen varias pistas en busca de un sospechoso desconocido. La investigación revela una oscura disputa familiar entre los Duncke que se remonta a generaciones. Los tres hermanos, Ivar, Elis y Ragnar están en litigio por “La tierra del pecado”, ya que los propietarios reciben subvenciones para tierras cultivables.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LA TIERRA DEL PECADO”?

¿Cuál es el vínculo entre Dani y Silas?

Dani acogió a Silas en su casa cuando el adolescente tuvo problemas con su familia y lidiaba con su adicción a las drogas. No obstante, le pidió que se marchara cuando su hijo Oliver se vio afectado. Esto provocó que también perdiera a Oliver, quien escapó de su hogar tras negarse a acudir a rehabilitación.

Debido a que la policía encontró ADN de Oliver bajo las uñas de Silas, se convierte en el principal sospechoso. Dani intenta ayudarlo, pero Malik la convence de que lo mejor es entregarlo a la autoridades. Aunque se arrepiente al instante, ya no puede hacer nada y su hijo permanece en una celda aislada mientras se realiza la investigación. Además, Dani queda fuera del caso.

En tanto, Elis busca hacer justicia por su cuenta, tal como le prometió a su hermano Ivar antes de morir. Tras indagar un poco, descubre que su sobrino le debía dinero a El Tejón, un peligroso capo de la droga. A pesar de que no es un rival sencillo, Elis busca la manera de deshacerse de él.

Mientras Elis cobra venganza por el asesinato de Silas, las esposas de los Duncke continúan enfrentándose por “La tierra del pecado”. La madre de Silas insiste en que la familia de Katty tiene una gran deuda con ellos. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Al dinero que recibe del gobierno por sus terrenos o a otro asunto?

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LA TIERRA DEL PECADO”?

¿Quién asesinó a Silas?

A pesar de las indicaciones de sus superiores, Dani se involucra en el caso para demostrar la inocencia de su hijo. Con ayuda de Malik descubre el litigio por las tierras y la subvención del gobierno. También comprende que Elis solo hizo un trato con ella para confirmar sus sospechas sobre El Tejón.

Cuando Malik encuentra el automóvil de Harald Duncke, Katty comprende que la verdad saldrá a la luz y afectará a su familia, así que convence a su hijo Harald de asumir la culpa. ¿Por qué? El verdadero asesino de Silas es Jon, el hijo mayor de Elis. Luego de que Silas amenazará a Katty, la mujer le pidió a su hijo que se encargara del asunto.

Jon perdió el control de la situación y asesinó a Silas, además, le pidió ayuda a su madre para deshacerse del cuerpo. Cuando Elis descubre la verdad, decide proteger a sus hijos a cualquier costo. Mientras escapan de la policía, Kimmen, el hermano menor de Silas, aparece en busca de venganza.

Elis asume la culpa para evitar que Kimmen le dispare a sus hijos. Dani y Malik llegan al pantano, pero no pueden evitar que el hermano de Silas asesine a Elis. Para terminar con todo, Dani decide que Elis quede como el responsable, a pesar de las objeciones de Malik. Al final de “La tierra del pecado”, Dani se reúne con su hijo, se disculpa y le convence de ir a rehabilitación.

¿CÓMO VER “LA TIERRA DEL PECADO”?

“La tierra del pecado” está disponible en Netflix desde el 2 de enero de 2026, por lo tanto, para ver la nueva serie sueca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

