Lo que solamente parecía un altercado entre vecinas pronto se convirtió en una tragedia cuando Susan Lorincz sacó su arma y disparó desde el interior de su casa contra su puerta que estaba cerrada. Al otro lado, se encontraba Ajike Owens, una madre de familia que había ido a reclamarle por haber maltratado física y psicológicamente a sus hijos que jugaban en la calle. Este hecho se produjo el 2 de junio de 2023; y aunque en un primer momento, la mujer aseguró que lo hizo en defensa propia, días después fue detenida tras algunas protestas para finalmente ser sentenciada a 25 años de prisión. Aunque ella actualmente purga condena, la vida de una familia quedó destrozada de un momento a otro, sobre todo para los hijos de la afroamericana. Por tanto, te doy a conocer qué pasó con los menores y dónde se encuentran ahora.

Vale precisar que esta fatal historia ocurrida en Ocala, Florida, fue llevada a la pantalla bajo el título “La vecina perfecta”, la cual se encuentra disponible en Netflix desde el 17 de octubre de 2025.

Ajike AJ Owens tenía 35 años cuando fue asesinada (Foto: Law & Crime)

¿CÓMO ERA AJIKE OWENS CON SUS HIJOS?

Ajike Owens era de aquellas madres que estaban al pendiente de todo lo que hacían sus cuatro menores hijos, quienes en junio de 2023 tenían entre 6 y 14 años. Así pues, siempre separaba un tiempo para dedicárselos por completo, ya que asistía a todas las prácticas deportivas, además de ser voluntaria en sus aulas. No sólo ello, todas las noches preparaba la comida para sus criaturas: Isaac (14), Israel también conocido como Izzy (12), Afrika (9) y Titus (6).

“Ella era la mamá del equipo de fútbol y también la mamá del equipo de animadoras. Cómo lo hizo, no lo sé, pero era muy práctica”, señaló la madre de Owens, Pamela Dias.

Debido a que los menores se habían acostumbrado a tener a su madre siempre cerca de ellos porque velaba por su seguridad en todo lugar, su muerte los dejó desconsolados, pero lo más preocupante era saber qué iba a ser de ellos.

Ajike AJ Owens murió después de que su vecina Susan Lorincz le disparó en 2023 (Foto: Law & Crime)

¿QUÉ OCURRIÓ CON LOS HIJOS DE AJIKE AJ OWENS Y DÓNDE ESTÁN AHORA?

Tras aquel fatídico 2 de junio de 2023, la familia de Owens quedó totalmente destrozada, ya que los menores, quienes vivían con su madre, tuvieron que cambiar sus vidas radicalmente. “Están sufriendo mucho”, señaló Dias.

Como eran cuatro menores que quedaban desamparados, la madre de Ajike tuvo que mudarse a Ocala, Florida, para cuidar de dos de ellos: Izzy y Titus, mientras que Isaac y Afrika viven cerca con su padre.

Aunque los mayores ya han comprendido que su mamá no estará más con ellos, para el más pequeño, las cosas son distintas. “Mi nieto menor, Titus, no lo entiende. Sigue pensando que ella va a volver a casa”, manifestó Pamela.

Pese a todo, ellos tratan de salir adelante, aunque el lugar que ocupaba nada ni nadie podrá reemplazarlo. “Ha sido muy duro para los niños. Eran muy pequeños cuando perdieron a su madre y es algo que ningún niño debería tener que soportar. Al mismo tiempo, han demostrado una fuerza y ​​resiliencia que me sigue asombrando. Puedo ver los valores que mi hija les inculcó: su bondad, su amor, su fe, y eso significa que llevan un pedazo de ella dondequiera que van”, dijo la abuela de los menores, publica CNN.

