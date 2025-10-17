El 2 de junio de 2023, un altercado entre vecinas terminó en tragedia en Ocala, Florida. La víctima era Ajike AJ Owens, quien murió a manos de Susan Lorincz, una mujer con la que ya había tenido varios problemas durante los últimos dos años, pues desde que llegó al vecindario se mostraba intolerante a la bulla, por lo que no dudaba en llamar a la policía – cuantas veces sea necesario – para quejarse de los niños que jugaban en la calle. Cuatro de los menores eran hijos de la fallecida. Aquel día, la afroamericana fue a tocar la puerta de la señora, que en aquel momento tenía 58 años, para reclamarle por qué le había lanzado un patín a uno de sus pequeños y un paraguas a otro, pero al llamarla jamás le contestó. Ante su insistencia, obtuvo como respuesta que le disparara desde detrás de la puerta que seguía cerrada. Aún con vida fue llevada al hospital, donde certificaron su deceso. Debido a que esta tragedia enlutó a una familia y causó indignación en la ciudadanía, te doy a conocer quién era Owens.

Vale precisar que Lorincz no fue arrestada en un inicio tras argumentar que actuó en defensa propia, pero ante las protestas, días después fue intervenida. Al final, fue condenada a 25 años de prisión, el 25 de noviembre de 2024. Este oscuro caso fue llevado a la pantalla bajo el título “La vecina perfecta”, documental que se encuentra disponible en Netflix.

Ajike “AJ” Owens: el nombre que puso al racismo en el centro del debate (Foto: Law & Crime)

¿QUIÉN FUE AJIKE AJ OWENS?

Ajike AJ Owens era una madre soltera de 35 años, que tenía cuatro hijos: Isaac, Afrika, Titus e Israel, cuyas edades fluctuaban entre 3 y 12 años en junio de 2023.

“Decir que amaba a sus hijos incondicionalmente es quedarse corto. Era una madre soltera cuya vida giraba en torno a sus hijos”, señaló su progenitora Pamela Dias en la página de GoFundMe.

La plataforma para recaudar fondos en Internet la describió con la “Mamá del equipo”, ya que iba a todos los eventos deportivos en los que participaban sus menores. Ella no dudaba en ponerse la camiseta para alentarlos.

Owens trabajaba en un restaurante, donde se desempeñaba como gerente y – según su amigo Gandbhir – tenía muchos sueños grandes, publica People.

“Ella quería ser emprendedora y siempre hablaba de cómo algún día todo el mundo conocería mi nombre”, señaló la directora Geeta Gandbhi cuando recibió el Premio Albie a la Dirección de Documentales de EE.UU. por la película.

Ajike AJ Owens tenía 35 años cuando fue asesinada (Foto: Law & Crime)

LA MADRE DE AJIKE AJ OWENS PIDE ERRADICAR EL RACISMO

Al año del fallecimiento de Ajike AJ Owens, su madre Pamela Dias se refirió a Lorinc. “La justicia sería que esto nunca hubiera ocurrido. La justicia sería erradicar el racismo. La justicia sería una reforma adecuada de las leyes de armas”, según publicó Central Florida Public Media.

El documental usa imágenes de cámaras corporales policiales desde las denuncias de la vecina hasta el fatídico día. “El vecino perfecto es un proyecto profundamente personal, creado para transformar el duelo en propósito y honrar el legado perdurable de Ajike Owens y su familia”, señaló Gandbhir en un comunicado.

Con protestas exigieron la detención de de Susan Lorincz (Foto: Law & Crime)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí