Hay historias que, por más que pasen los años, siguen dejándonos con más preguntas que respuestas. El caso de Jussie Smollett es, sin duda, uno de ellos. La mayoría recuerda la oleada de titulares en 2019, el revuelo político y el juicio mediático que lo colocó en el centro de una tormenta imposible de evitar. Y justo cuando pensábamos que todo había quedado en el pasado, Netflix lanza el documental “¿La verdad sobre Jussie Smollett?”, un material de 86 minutos que no solo revive el caso, sino que lo sacude desde adentro.

Este documental, dirigido por Gagan Rehill, se distancia del típico formato sensacionalista. Aquí, Smollett habla por primera vez con detalle desde su entrevista de 2019 con Robin Roberts, y lo que se expone no es solo su versión, sino también la de investigadores, fiscales, abogados, testigos y hasta los hermanos Osundairo, los mismos que lo señalaron como el autor intelectual del presunto engaño. Algunas de las revelaciones que muestra son simplemente impactantes. Aquí te cuento las más relevantes.

Jussie Smollett en el documental "¿La verdad sobre Jussie Smollett?" (Foto: Netflix)

LAS PREINCIPALES REVELACIONES EN EL DOCUMENTAL “¿LA VERDAD SOBRE JUSSIE SMOLLETT?”

1. La narrativa oficial no era tan sólida como parecía

Lo primero que me sorprendió fue la forma en que el documental desarma la versión de la fiscalía. Por un lado, se presentan pruebas, registros de pagos y testimonios incriminatorios. Pero enseguida, se abren grietas: inconsistencias, contradicciones e incluso elementos que ponen en duda la manera en que se llevó a cabo la investigación. Lo cierto es que, en noviembre de 2024, la Corte Suprema de Illinois anuló la condena contra Smollett, y eso por sí solo ya obliga a repensar el caso desde cero.

2. El testimonio de los hermanos Osundairo está lejos de ser irrefutable

Uno de los puntos centrales del documental es la aparición de Olabinjo y Abimbola Osundairo, quienes dijeron haber recibido US$3,500 por parte de Smollett para fingir el ataque. Sin embargo, en cámara, sus relatos se tambalean. Algunos detalles no coinciden y otros simplemente se contradicen. Smollett, por su parte, asegura que el dinero fue por servicios de entrenamiento físico, y explica que el mensaje de texto que envió (“quizás necesite tu ayuda discretamente”) hacía referencia a un esteroide herbal ilegal que quería conseguir para perder grasa.

3. Testigos independientes vieron a hombres blancos, no negros

Dos personas que no conocían a Smollett testificaron haber visto a hombres caucásicos esa noche en Chicago. Uno es Anthony Moore, guardia de seguridad de un hotel cercano, y la otra es Rebecca Bell, vecina de Smollett. Ambos coinciden en que los atacantes no eran negros, como sostuvo la policía. Incluso, Moore denunció que en la rueda de reconocimiento solo le mostraron fotos de hombres afroamericanos. Y eso, más que un descuido, parece una omisión alarmante.

4. La manipulación mediática fue brutal

El documental no solo se enfoca en los hechos del caso, sino también en su tratamiento público. Vuelve sobre el auge del hashtag #BelieveJussie y cómo figuras como Kamala Harris y Donald Trump reaccionaron en tiempo real, tomando posiciones sin esperar el cierre de la investigación. La narrativa cambió con velocidad vertiginosa, y de víctima pasó a ser villano en cuestión de días. La película deja claro que el juicio no solo ocurrió en los tribunales, sino —y quizás con más fuerza— en internet.

5. Faltan imágenes clave del video de seguridad

Uno de los momentos más desconcertantes es cuando la periodista Chelli Stanley muestra un clip de vigilancia del área cercana al ataque. Justo cuando aparece un sospechoso corriendo, hay una sacudida en la grabación y se pierden 10 segundos cruciales. ¿Casualidad? Stanley solicitó al Departamento de Policía de Chicago (CPD) el video completo, pero nunca obtuvo respuesta. Lo más inquietante es que esta omisión coincide con otras polémicas pasadas del CPD, como el caso de Laquan McDonald, donde también se ocultó evidencia en video.

6. ¿Acuerdo oculto entre los Osundairo y la policía?

Aunque tanto los hermanos como el CPD lo niegan, el documental deja entrever que pudo haber un trato. A Olabinjo Osundairo se le encontraron armas ilegales, algo que podría haberlo enviado de vuelta a prisión, dado su historial criminal. En una de las escenas más tensas del documental, se insinúa que esto fue usado como moneda de cambio para obtener su testimonio contra Smollett. Otra capa más en esta ya compleja historia.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.