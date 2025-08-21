“¿La verdad sobre Jussie Smollett?” es el título del documental que nos muestra lo que pasó con el actor de la serie dramática “Empire”, quien en 2019 denunció haber sido víctima de un delito de odio, pero en un giro impactante de la historia pasó a convertirse en acusado, al considerar que fingió todo. Debido a que su caso fue todo un escándalo, aunque él hasta ahora asegura que su denuncia es verídica, mientras que la policía dice lo contrario, te damos a conocer qué ocurrió exactamente con el también cantante estadounidense.

Vale precisar que el documental que narrará todo lo que pasó con Smollett llega a Netflix el 22 de agosto de 2025.

El actor estadounidense Jussie Smollett asiste a la Gala Trevor Live Los Ángeles 2018, en Beverly Hills, California, el 2 de diciembre de 2018 (Foto: Valerie Macon / AFP)

EL DÍA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE JUSSIE SMOLLETT

El 29 de enero de 2019, la policía de Chicago recibió una llamada por un incidente en el que la víctima era el actor Jussie Smollett. De acuerdo con la denuncia, él había sido agredido físicamente por dos hombres cuando salía de una tienda de sándwiches cerca de su apartamento. No contentos con ello, le lanzaron insultos racistas y homofóbicos, le pusieron una soga alrededor del cuello y le rociaron lejía. Todo estaba claro, se trataba de un crimen de odio.

Cabe precisar que el histrión se declaró homosexual públicamente durante una entrevista con Ellen DeGeneres en marzo de 2015.

Esta fotografía fue del arresto del actor Jussie Smollett, el 21 de febrero de 2019. Él había sido acusado de mentir a las autoridades sobre haber sido víctima de un ataque racista y homofóbico en Chicago (Foto de HO / Departamento de Policía de Chicago / AFP)

DE VÍCTIMA A ACUSADO

Aunque Smollett oficialmente era la víctima, para las autoridades todo comenzó a desmoronarse porque la narrativa empezó a cambiar. Por ejemplo, el hecho de que en su declaración haya dicho que fue a comprar en plena tormenta polar, resultaba algo irracional para la policía, pues era ilógico pensar que alguien saliera en pleno intenso frío a exponerse; por esta y otras razones más, los fiscales determinaron que había planeado todo con el único fin de llamar la atención de los medios.

Según las investigaciones, el actor pagó US$3,500 a los hermanos Abimbola “Bola” y Olabinjo “Ola” Osundairo para armar el ataque y quedar como una víctima de odio. Esta acusación fue negada por Jussie, quien reconoció que sí entregó ese monto, pero con el propósito de que le consiguieran un suplemento herbal ilegal de Nigeria. Su versión también fue desmentida por los hermanos.

“Creo que quería ser el símbolo del activismo para la gente negra, la gente gay y las personas marginadas”, señaló Bola, mientras que Ola dijo: “Pensé que era una locura, pero al mismo tiempo, pensaba: ‘Es Hollywood’. Así es la cosa”, publica People.

En marzo de 2019, Jussie Smollett se declaró inocente de los cargos de mentir a la policía sobre ser víctima de un delito de odio racista y homofóbico (Foto: E. Jason Wambsgans / POOL / AFP)

LO DECLARAN CULPABLE DE CINCO DELITOS

Tras acusaciones, retiros de cargos contra él, nuevas demandas y apelaciones, un nuevo juicio para Smollett comenzó en noviembre, y al mes siguiente, fue declarado culpable de cinco cargos de conducta desordenada por realizar informes falsos a la policía en 2019 cuando aseguró haber sido víctima de un crimen de odio. En marzo de 2022 fue sentenciado a 150 días de cárcel y dos años medio de libertad condicional; asimismo, pagar casi US$120,000 por restitución de gastos al Departamento de Policía de Chicago y una multa de US$25,000.

Pese a ello, solamente seis días después de la condena, fue liberado de prisión tras pagar una fianza de reconocimiento personal de US$150,000 mientras esperaba el resultado de la apelación de su sentencia que fue presentada en marzo de 2023, pero en diciembre de ese año volvieron a confirmarla.

Cuando Jussie Smollett y su equipo llegan a una audiencia judicial en el Juzgado Penal de Leighton el 12 de marzo de 2019 en Chicago (Foto: Derek Henkle / AFP)

ANULAN SU CONDENA

Después de que el tribunal dictaminó que se violaron los derechos del actor, la Corte Suprema de Illinois anuló las condenas de Jussie Smollett.

A esta decisión llegó luego de que un fiscal especial presentó cargos que antes fueron retirados por el fiscal estatal del condado de Cook, lo cual habría influenciado en la sentencia contra el histrión.

El actor estadounidense Jussie Smollett durante una sesión fotográfica para la serie "Empire", en el marco del 57.º Festival de Televisión de Montecarlo, el 17 de junio de 2017 en Mónaco (Foto: Valery Hache / AFP)

¿HUBO COLUSIÓN ENTRE LA POLICÍA Y LOS HERMANOS OSUNDAIRO?

Se sabe que cuando los hermanos Osundairo estuvieron bajo custodia, la policía registró su casa, donde se encontró armas, algo que no se les permitía, ya que Ola es un delincuente convicto. No sólo ello, el documental muestra a este mismo individuo conversando con su abogada, quien le explica la diferencia entre tener su expediente sellado y tenerlo borrado, algo que delataría haber tenido un acuerdo, precisa la productora del documental Abigail Carr.

Esto fue rechazado por el abogado de los hermanos; es más, Bola dijo que no necesitaban de un acuerdo de inmunidad porque decían la verdad y quien debería hablar todo es el mismo Smollett.

Una escena de Jussie Smollett como Jamal Lyon en "Empire" (Foto: Imagine Television / 20th Century Fox Television)

JUSSIE SMOLLETT MANTIENE SU INOCENCIA

Hasta la actualidad, Jussie Smollett sigue manteniendo su inocencia, al margen de lo que el resto piense de él.

El actor de 43 años señala que ante todo lo sucedido sintió que había muerto, pero que había revivido para ver todo lo que se decía sobre él. “Me hizo sentir muy incómodo. Me hizo sentir extremadamente avergonzado. Me hizo sentir extremadamente castrado”, dijo en el documental.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí