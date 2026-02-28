Si tienes una suscripción a HBO Max en Estados Unidos, entra cuanto antes al servicio para revisar las películas que pronto dejarán el catálogo, ya que muchas veces solo están disponibles por un tiempo limitado debido a contratos de licencia y acuerdos con otros estudios. Así evitarás llevarte la sorpresa de que un título que tenías pendiente desapareció justo cuando querías verlo. A continuación, te contamos cuáles son las cuatro cintas que deberías ver antes de que comience marzo y por qué vale la pena darles una oportunidad antes de que abandonen la plataforma.

“42” (2013)

“42” nos narra la historia del legendario jugador afroamericano de béisbol Jackie Robinson, quien rompió las barreras raciales de las Grandes Ligas de Béisbol en 1947 tras ser contratado por el presidente de los Dodgers de Brooklyn. Aunque su participación puso fin a la segregación racial en este deporte, durante ese proceso tuvo que soportar toda clase de humillaciones, incluso de su equipo, pero su talento y actitud destacaron.

Actores principales: Chadwick Boseman y Harrison Ford

Chadwick Boseman y Harrison Ford Género: Drama

Drama Duración: 128 min.

128 min. Puedes ver “42” en HBO Max hasta el 28 de febrero.

“GOOD TIME” (2017)

“Good Time” nos muestra a Constantine ‘Connie’ Nikas, un delincuente de poca monta que tiene un inmenso amor por su hermano menor Nick, con discapacidad cognitiva. Después de que el robo de un banco acaba con la detención de su hermano, quien va a parar a prisión, el protagonista se embarca en una odisea para liberarlo, incluso metiéndose nuevamente en el peligroso mundo criminal.

Actores principales: Robert Pattinson, Ben Safdie y Taliah Webster

Robert Pattinson, Ben Safdie y Taliah Webster Género: Thriller

Thriller Duración: 99 min.

99 min. Puedes ver “Good Time” en HBO Max hasta el 28 de febrero.

“TAXI DRIVER” (1976)

“Taxi Driver” sigue a Travis Bickle, un veterano de Vietnam insociable que para sobrellevar su insomnio crónico trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Él vive enamorado de Betsy, una atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política, pero su oportunidad de romance se arruina cuando trata de comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad.

Actores principales: Robert De Niro, Cybill Shepherd y Jodie Foster

Robert De Niro, Cybill Shepherd y Jodie Foster Género: Drama psicológico

Drama psicológico Duración: 113 min.

113 min. Puedes ver “Taxi Driver” en HBO Max hasta el 28 de febrero

“LOS DESCENDIENTES” (2011)

“Los descendientes” nos presenta a Matt King, un exitoso abogado, casado y padre de dos niñas que se ve obligado a replantearse la vida cuando su mujer sufre un terrible accidente que la deja en coma. Esta situación, lo lleva a recomponer torpemente la relación con sus problemáticas hijas. Mientras él lidia con todo, debe tomar una difícil decisión: vender las propiedades de la familia para seguir amasando su fortuna.

Actores principales: George Clooney y Shailene Woodley

George Clooney y Shailene Woodley Género: Drama y comedia

Drama y comedia Duración: 110 min.

110 min. Puedes ver “Los descendientes” en HBO Max hasta el 28 de febrero

¿CÓMO SUSCRIBIRTE A HBO MAX USA Y CUÁNTO CUESTA?

Si quieres formar parte de HBO Max en USA, pero no sabes cómo suscribirte, presta atención:

Pasos para suscribirte a HBO Max en USA para alguien que vive en Estados Unidos:

Requisitos básicos

Estar físicamente en Estados Unidos o Puerto Rico.

Tener un método de pago válido en EE.UU. como tarjeta de crédito/débito, algunos métodos digitales o facturación a través de tu compañía de TV/internet.

Ingresa a Max desde web o app

Desde un navegador debes entra a hbomax.com y elige “Suscríbete ahora” o “Sign up”.

Desde celular/TV tienes que descargar la app “HBO Max” en tu dispositivo (App Store, Google Play, Roku, Fire TV, etc.) e ingresa a “Suscribirse”.

Elige el plan que quieres

Con anuncios (Básico): aprox. US$10.99 por mes.

aprox. US$10.99 por mes. Estándar sin anuncios: aprox. US$18.49 por mes.

aprox. US$18.49 por mes. Premium sin anuncios + 4K: aprox. US$22.99 por mes.

aprox. US$22.99 por mes. Puedes elegir pago mensual o anual (el anual suele traer descuento equivalente a 2–3 meses).

Crea tu cuenta

Escribe tu correo electrónico, crea una contraseña segura y acepta los términos de uso.

Si te suscribes vía un tercero (por ejemplo, tu compañía de cable o un bundle con otro servicio), sigue las instrucciones de ese proveedor y luego vincula tu cuenta a HBO Max.

Introduce tu método de pago

Añade los datos de tu tarjeta o el método que quieras usar.

Revisa el resumen del plan (precio, si es mensual o anual, e impuestos locales si aplican) y confirma la suscripción.

Confirma y empieza a ver contenido

Recibirás un correo de confirmación.

Inicia sesión en la app de HBO Max con tu correo y contraseña, y ya puedes ver series y películas en tus dispositivos.

