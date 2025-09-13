“Las muertas” nos ha dejado pensando durante varios días. Esa combinación entre drama, crimen, poder y un trasfondo histórico tan crudo como realista no se ve todos los días. Desde el primer episodio, la historia de las hermanas Baladro, inspirada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, nos atrapa completamente. Lo más impresionante es cómo logra exponer, sin adornos, el lado más oscuro del poder, la corrupción y la explotación de mujeres en una época donde casi todo se escondía bajo la alfombra.

La producción creada por Luis Estrada tiene muchas capas. Por un lado, te presenta una narrativa envolvente sobre mujeres que ejercen el poder desde un lugar muy incómodo: un burdel. Y por otro lado, te deja claro que ese poder no siempre es liberador, porque está profundamente vinculado a secretos, lealtades forzadas y vínculos peligrosos con políticos y militares. Es de esas series que te hacen pensar, sentir rabia y hasta cuestionarte muchas cosas.

Si tú también terminaste la serie con la sensación de que necesitabas más historias así —intensas, bien narradas, protagonizadas por mujeres fuertes pero atravesadas por la tragedia—, estás en el lugar correcto. Existen otras producciones que compartieran ese espíritu crudo y revelador que tiene “Las muertas”, así que no puedes dejar de verlas.

A continuación, te comparto algunas series que, si te gustó “Las muertas”, no solo te van a enganchar, sino que te van a dejar con esa misma mezcla de impacto, reflexión y admiración por sus protagonistas.

Paulina Gaitán y Alfonso Herrera en la miniserie mexicana "Las muertas" (Foto: Netflix)

8 SERIES QUE TIENES QUE VER SI TE GUSTÓ “LAS MUERTAS” DE NETFLIX

1. “The Deuce” (HBO)

Esta serie creada por David Simon (el mismo de “The Wire”) y George Pelecanos explora el ascenso de la industria del porno en la ciudad de Nueva York durante los años 70 y 80. Pero “The Deuce” no es solo sexo y luces de neón: es una historia humana, contada desde el punto de vista de mujeres como Eileen Merrell, interpretada de forma brillante por Maggie Gyllenhaal.

Al igual que en “Las muertas”, aquí también vemos a mujeres tratando de sobrevivir y tomar el control dentro de un sistema que constantemente las pone en peligro. La ambientación, los diálogos y la carga emocional la convierten en una serie imprescindible.

2. “Hache” (Netflix)

Si algo me sorprendió de “Hache” es cómo muestra una evolución parecida a la de Arcángela Baladro, pero en otro contexto. Protagonizada por Adriana Ugarte, esta serie ambientada en la Barcelona de los años 60 sigue a una mujer que comienza como trabajadora sexual, pero termina involucrándose con una red de narcotráfico liderada por un mafioso peligroso.

Lo interesante es cómo el personaje principal utiliza su inteligencia y astucia para posicionarse dentro de un mundo violento y masculino. Es intensa, visualmente muy atractiva, y con una narrativa que no suelta.

3. “Harlots” (Hulu)

“Harlots” me pareció fascinante porque, aunque está ambientada en el Londres del siglo XVIII, los conflictos siguen siendo actuales: mujeres luchando por autonomía, la tensión entre el negocio y la moral, y las dinámicas familiares que se complican por vivir en el límite de la ley.

La historia gira en torno a Margaret Wells, una dueña de burdel que quiere mantener su negocio a flote, mientras compite con rivales y trata de proteger a sus hijas. La serie está basada en hechos reales y es perfecta si te interesan los dramas históricos con protagonistas fuertes y complejas.

4. “Heeramandi: The Diamond Bazaar” (Netflix)

Esta serie de Sanjay Leela Bhansali es un festín visual, pero no se queda en lo superficial. “Heeramandi” cuenta la historia de un lujoso establecimiento de cortesanas en la India preindependiente, donde las mujeres tienen tanto influencia como enemigos.

Lo que me atrapó fue la guerra silenciosa entre Mallikajaan y Fareedan, dos mujeres poderosas enfrentadas por el control del burdel. Al igual que en “Las muertas”, aquí el poder femenino se muestra en todo su esplendor... y también en toda su fragilidad.

5. “The Crimson Petal and the White” (BBC Two)

Basada en la novela de Michel Faber, esta serie británica se centra en Sugar, una escritora y trabajadora sexual en la Inglaterra victoriana. Su relación con un hombre de clase alta genera un conflicto moral y emocional que recuerda a las tensiones internas que viven las protagonistas de “Las muertas”.

Si te gustan las historias donde los personajes luchan por mantener su dignidad en un mundo que constantemente los minimiza, esta es para ti. Además, la actuación de Romola Garai es impecable.

6. “Taken Down” (RTÉ)

“Taken Down” se desarrolla en Dublín y comienza con el asesinato de una joven nigeriana. La inspectora Jen Rooney lidera la investigación, que expone no solo una red de explotación, sino también las fallas del sistema con respecto a las comunidades migrantes.

Aunque tiene un enfoque más policial, el corazón de la historia está en las víctimas invisibles, como en “Las muertas”. Es una serie dura, pero muy necesaria.

7. “Kamathipura: The Tattoo Murders” (Disney+ Hotstar)

Este thriller indio se desarrolla en el barrio rojo de Mumbai, donde una investigadora debe resolver una serie de asesinatos que parecen estar ligados al pasado de la comunidad. Hay misterio, tensión y una mirada cruda a la vida de quienes han sido olvidados por el sistema.

Recuerda mucho al clima de sospecha y peligro constante que se respira en Las muertas, especialmente cuando las protagonistas se ven atrapadas por las consecuencias de sus propias decisiones.

8. “The Girlfriend Experience ” (Starz)

Esta antología, basada en la película de Steven Soderbergh, explora la vida de mujeres que venden experiencias de compañía emocional y sexual a clientes de alto perfil. En especial, la primera temporada con Riley Keough me pareció excelente por la forma en que retrata la ambigüedad entre el control y la vulnerabilidad.

Al igual que “Las muertas”, esta serie muestra que el poder también puede ser una prisión, y que no siempre hay una salida limpia del mundo en el que entras.

