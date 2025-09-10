CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, “Las muertas” es una miniserie mexicana de Netflix que narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes en los años sesenta levantaron un imperio de burdeles y pasaron a la historia como las asesinas en serie más temidas y despiadadas de dicho país. La ficción dirigida por Luis Estrada está inspirada en la historia de las Poquianchis, un grupo de hermanas de apellido González Valenzuela que dirigían burdeles donde se perpetraban secuestros, asesinatos y entierros clandestinos.

La serie escrita por Luis Estrada, Jaime Sampietro y Rodrigo Santos parte desde el romance entre la impulsiva madama Serafina Baladro (Paulina Gaitan) y el panadero Simón Corona (Alfonso Herrera), ya que de alguna manera el violento desenlace de su relación pone en la Serafina en la mira la policía, que no tardó en descubrir los múltiples delitos que cometieron las hermanas.

Desde que se conocieron, Serafina y Simón se separaron tres veces y la última fue la definitiva. El panadero abandonó a la madrota luego de enterarse de que utilizó sus contactos en la policía para detenerlo y evitar que regresara a su pueblo. Tras la partida de su amado, Serafina decidió vengarse. Para ayudarla, su hermana Arcángela Baladro (Arcelia Ramírez) le presentó al capitán Hermenegildo Bedoya (Joaquín Cosio), quien le consiguió el arma y además, se convirtió en su nueva pareja.

Arcángela Baladro (Arcelia Ramírez) quedó en shock tras el asesinato de su hijo en la miniserie mexicana "Las muertas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “LAS MUERTAS”?

Serafina olvidó momentáneamente su venganza y se dedicó a trabajar junto a su hermana Arcángela en el imperio de burdeles de las Baladro. Las protagonistas de “Las muertas” disfrutaron de un periodo de prosperidad e incluso abrieron más locales en otras partes del país. Sin embargo, su suerte cambió repentinamente tras un incidente en la inauguración de su burdel más grande.

La aprobación de la ley moralista las obligó a cerrar el lugar en que habían invertido gran parte de sus ahorros. Regresaron a su anterior local y cuando las cosas parecían mejorar para las Baladro, el hijo de Arcángela fue asesinado y ella quedó en shock. Además, ese burdel también fue clausurado.

Sin más opciones, Serafina decidió esconderse en el Casino del Danzón con ayuda de una vecina. En ese lugar, la situación se volvió precaria, ya que las chicas no podían trabajar y su deuda solo se incrementaba. Empezaron a surgir rencillas entre ellas, y se produjeron varias muertes. Blanca, una niña que llegó al lugar con engaños cuando aún era una niña enfermó gravemente tras un aborto y finalmente murió.

Blanca fue enterrada en esa propiedad, al igual que otras dos trabajadoras sexuales que murieron durante una pelea por los dientes de oro de Blanca. Debido a que las condiciones no mejoraron, algunas intentaron escapar, pero no lo consiguieron y recibieron castigos ejemplares. Tras un ataque a la Calavera (Mauricio Isaac), cuatro fueron enviadas al rancho de las Baladro y cuando intentaron escapar, dos fueron asesinadas. “Las muertas” seguían acumulándose.

Arcángela Baladro (Arcelia Ramírez) propinando un cruel castigo a las jóvenes que mantenía retenidas en la miniserie "Las muertas" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LAS MUERTAS”?

En medio de esa situación caótica, Serafina decidió hacer un pequeño viaje con Bedoya. Pero la luna de miel terminó mal cuando la madrota recordó a Simón y retomó su venganza. El intentó de asesinato falló y terminó con la denuncia del panadero y una orden de aprensión en contra de la hermana menor de Arcángela.

A pesar de la insistencia de Serafina de escapar a Estados Unidos, Arcángela prefirió esconderse en el rancho, donde la policía las alcanzó. Aunque pagaron un soborno para evitar el arresto, no pudieron evitarlo cuando las autoridades encontraron los cuerpos de las mujeres que trabajaban para ellas.

Las Baladro fueron detenidas y su juicio se volvió cada vez más mediático. Las trabajadoras declararon en contra de las madrotas y pasaron de cómplices a víctimas. Aunque las mujeres sufrieron maltratos y llegaron al prostíbulo con engaños, los reporteros se encargaron de exagerar algunas situaciones.

Finalmente, las hermanas, al igual que su cómplices fueron sentenciadas. Las mujeres que permanecieron retenidas fueron indemnizadas y se volvió a saber de ellas. Mientras las Baladro sirvieron para que el gobierno demostraran eficiencia, los nombres de las chicas fueron olvidados, al igual que el de María, a quien al inicio de “Las muertas” llaman “Ernestina o Elena”.

Las hermanas Baladro fueron condenadas por sus crimines al final de la miniserie mexicana "Las muertas" (Foto: Mezcal Films)

¿CÓMO VER “LAS MUERTAS”?

“Las muertas” está disponible en Netflix desde el 10 de septiembre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

